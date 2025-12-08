Сьогодні вночі росіяни атакували безпілотниками Сумщину та Чернегівщину.

Про наслідки атаки повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

Так, на Сумщині російські війська завдали ударів БпЛА по 9-поверхівці у м. Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з 2 по 5 поверхи.

Одночасно з гасінням вогню, рятувальники евакуювали 35 мешканців. Ще 7 людей, серед них 1 дитина, деблокували з пошкоджених помешкань.

Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилось тимчасово призупиняти. Не дивлячись на складнощі, всі осередки горіння ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій.

Інформація щодо кількості травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога і підтримка.

У Чернігові внаслідок падіння російського БпЛА пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Постраждали 3 людей, одну людину госпіталізували до лікарні.

У будинку пошкоджені віконні конструкції та газопровід. Рятувальники ліквідували займання газу.

На місця розгорнутий «Пункт незламності». Працюють психологи ДСНС: наразі допомогу надали 24 людям.

