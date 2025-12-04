Кремль продовжують готувати умови для виправдання потенційної майбутньої агресії Російської Федерації проти Молдови та країн Балтії.

Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на нещодавню заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що, мовляв, влада країн Балтії та Молдови ухвалює «расистські» закони та «дискримінує» російське населення.

Американські фахівці наголошують, що така заява Лаврова відображає наративи, які Кремль використовував для спроби виправдати своє вторгнення до Україну. Чиновники країни-агресорки вже давно застосовують інформаційну стратегію Кремля проти України, щоб погрожувати Молдові, а також членам НАТО — Естонії, Латвії, Литві та Фінляндії.

«ISW продовжує оцінювати, що Російська Федерація вступила до „нульової фази“. Її метою є створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливого конфлікту між НАТО та Росією в майбутньому», — наголошують у звіті Інституту.

