Відзначили спортсменів Андрія Косова, який став срібним призером з греко-римської боротьби та Віктора Антипенко, який здобув бронзову медаль з вільної боротьби, а також їх тренерів – Костянтина Васильєва в Георгія Петкова.

Про це пише Телеграм-канал начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Обидва борці представляли Миколаївщину на XXV літніх Дефлімпійських іграх у місті Токіо та вибороли медалі у ваговій категорії до 97 кг.

Передали грошові сертифікати:

120 тис. грн за друге місце та 60 тис. грн тренеру;

60 тис. грн за третє місце та 30 тис. грн тренеру.

Хочу сказати, що коли під час війни українські спортсмени здобувають медалі на міжнародних аренах – це надихає та додає сил. Щиро пишаюся тим, що Миколаївщина має таких сильних і відданих спортсменів. Дякую за те, що гідно представляєте область і Україну.