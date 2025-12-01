У Білому домі висловили «дуже оптимістичні» очікування щодо процесу переговорів зі встановлення миру в Україні й підтвердили, що спецпосланник президента США Стів Віткофф вирушив до Росії в рамках так званої «човникової дипломатії».

Про це заявила в понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця адміністрації Трампа Керолайн Левітт, передає Укрінформ.

«Я думаю, адміністрація налаштована дуже оптимістично»,- зауважила Левітт у відповідь на запитання, наскільки наблизилися учасники переговорів до угоди про мир в Україні.

Вона зазначила, що американська команда, включно з президентом Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом, спецпосланником Стівом Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо й міністром оборони Пітом Гегсетом «дійсно хочуть, щоби війна закінчилася». У цьому контексті вона згадала про «гарні переговори» з українською делегацією напередодні у Флориді.

«Тепер, звісно, спецпосланник Віткофф прямує до Росії. Це свого роду човникова дипломатія, яку ви бачите під час роботи цієї адміністрації, де ми розмовляємо нарівні з обома сторонами»,- зазначила Левітт.

За її словами, пункти викладені на папері й ретельно узгоджені.

«Що ж стосується деталей, я дозволю переговорникам вести перемовини, але ми почуваємося досить добре, і ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться», – підсумувала речниця Білого дому.

