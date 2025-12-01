“Ми робимо все можливе, щоб закінчити цю війну достойно”, — заявив президент.

Президент наголосив, що війна, розпочата Росією, повинна бути завершена саме агресором. Ключовими пріоритетами України залишаються захист незалежності, збереження територіальної цілісності та забезпечення надійних гарантій безпеки. Він також звернув увагу на сучасний масштаб воєнної загрози, зокрема масовані удари дронів і ракет, серед яких останній ракетний обстріл Дніпра, що призвів до загибелі мирних мешканців, передає Фокус.

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський уточнив, що російська армія здійснює окремі спроби просування, проте жодна з цих операцій не була успішною. Бойові дії ведуться у Покровську та на Куп’янському напрямку. Попри заяви російської сторони про захоплення Куп’янська, українські війська майже повністю відновили контроль над містом.

Президент підкреслив, що ключовим для України у переговорах є не стільки території, скільки гарантії безпеки.

“Ми повинні точно знати, що коли війна завершиться, для всієї території України будуть надійні гарантії безпеки, щоб не почалося нове вторгнення”, — заявив Зеленський.

Він додав, що політичний та військовий тиск на Україну триває: Росія продовжує завдавати ракетних та дронових ударів, здійснює психологічний і фізичний тиск на населення, а також політичні маніпуляції на міжнародній арені.

Президент окремо відзначив важливість переговорів із США щодо територіальних питань. За його словами, ці обговорення тривали цілих 6,5 годин, під час яких українська делегація отримала детальний фідбек від американських партнерів, а США підготували інформацію для російської сторони.

Натомість французький президент Емманюель Макрон відзначив, що остаточні рішення щодо гарантій безпеки, фінансування відновлення та участі України в європейських структурах можуть ухвалюватися лише президентом Зеленським, а європейські партнери та США мають підтримувати ці кроки. Він також привітав мирні ініціативи американських посередників та наголосив на важливості подальших дипломатичних зусиль.

Зеленський зазначив, що переговорний процес триває: делегації України, США та Росії ведуть консультації, обмінюються думками та обговорюють усі ключові питання — від фінансової допомоги до санкцій проти Росії. Президент впевнений, що після завершення цього етапу стане зрозуміло, на якому рівні зараз знаходяться домовленості і які подальші кроки необхідно здійснити для мирного врегулювання конфлікту.