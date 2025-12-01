30-річний член партії «Альтернатива для Німеччини» Александр Айхвальд, який приєднався до районного відділення політсили у Герфорді лише кілька тижнів тому, виступив, імітуючи стиль Адольфа Гітлера.

Про це пише Welt.

29 листопада Айхвальд виступив на конгресі партії в Гіссені, на якому обирали керівництво нової молодіжної організації. Під час цього він говорив з інтонацією, що нагадувала Адольфа Гітлера або нацистського міністра пропаганди Йозефа Геббельса — останнього нагадував розкатаний звук «р».

До присутніх він звертався як до «товаришів по партії» і казав, що «ми разом поділяємо любов і відданість Німеччині» і що «наш обов’язок — захищати німецьку культуру від чужих впливів».

Der Kreisverband von AfD-Mitglied Alexander Eichwald, für den er im Stadtrat von Herford sitzt, distanziert sich von der Form der Rede. Nicht vom Inhalt. #Gießen pic.twitter.com/YGxHEwbJbR pic.twitter.com/UEGLbldBV3 — Klaus (@ClausTahler) December 1, 2025

Після його промови керівництво AfD перевіряє, наскільки він був серйозним, і розглядає можливе виключення Айхвальда з партії. Районне відділення у Герфорді також дистанціювалося від нього.

Голова фракції AfD у Герфорді Майкл Шнайдермана заявив, що Айхвальд «абсолютно демаскував себе»: «У Гіссені у вихідні — це була поведінка, якої я абсолютно не очікував».

Він також не виключив, що Айхвальд міг бути агентом або «надісланим із сатиричного середовища». За словами Шнайдермана, чоловік зробив те, що «не відповідає голосу, яким говорить наша партія».

Сам Айхвальд пояснив свій виступ тим, що через навчання політології він «перебував у відповідному лівому середовищі».

Голова AfD Тіно Хрупаллі якого питали, чи не є Айхвальд агентом, відповів, що той є німцем із росії, і саме через це він, мовляв, вимовляє «р» розкатано.