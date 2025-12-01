OpenAI планує додати показ реклами у чат-боті ChatGPT, австрійський інженер-програміст Тібор Блахо знайшов цьому підтвердження, пише Кореспондент.

За його даними, у бета-версії Android-додатку ChatGPT виявлено рядки коду, що містять згадки про функції реклами.

Зокрема, у версії додатка 1.2025.329 зафіксовано посилання на “функцію реклами”, “пошукову рекламу” та “контент-вітрину”. Цей реліз поки недоступний для широкого користувача, однак знахідка може свідчити про підготовку компанії до впровадження рекламних механізмів.

Раніше видання The Information повідомляло, що OpenAI розглядає можливість показу реклами у ChatGPT з урахуванням даних пам’яті або історії спілкувань. Генеральний директор компанії Сем Альтман неодноразово коментував цю тему.

Торік під час виступу у Гарвардській бізнес-школі він назвав поєднання реклами та штучного інтелекту “унікально тривожним” і зазначив, що це може стати “останнім варіантом бізнес-моделі”. Водночас він підкреслив, що не є повністю проти такого підходу. Через декілька місяців, у першому епізоді офіційного подкасту OpenAI, Альтман повторив, що компанія не виключає інтеграцію реклами, але ще не визначила конкретний спосіб її реалізації.

Де саме можуть з’явитися рекламні блоки в ChatGPT – наразі невідомо, однак ймовірно, що вони стосуватимуться безкоштовного тарифу, який вже має обмеження на кількість повідомлень, пам’ять та рівень обчислювальних можливостей.