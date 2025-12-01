Національний банк України започаткував нову тематичну серію обігових пам’ятних монет, присвячену єдності України, її неподільності та адміністративно-територіальному устрою.

Їх презентація 1 грудня стала приводом для публічної дискусії “Єдина та неподільна”, участь у якій взяли Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та Голова Національного банку України Андрій Пишний, інформує НБУ.

«“Ми сильні. Ми разом” – це головне повідомлення, яке Національний банк закарбовує в обігових пам’ятних монетах нової серії. Ними нагадуємо, що територіальна цілісність країни як непохитний принцип, закарбований у Конституції України, має залишатися незмінним. Кожен регіон України має свою історію, але всі ми – соборні та єдині”», – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний, презентуючи нові монети.

Він додав, що Національний банк планує продовжувати випуск обігових пам’ятних монет цієї серії упродовж наступних двох років та присвятити монети кожній області України. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 млн монет.

З 1 грудня 2025 року в обіг уведено перші три обігові пам’ятні монети з нової серії, присвячені тим регіонам, що першими опинилися в епіцентрі російської агресії:

“Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим”;

“Ми сильні. Ми разом. Донецька область”;

“Ми сильні. Ми разом. Луганська область”.

Монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс усіх трьох нових обігових пам’ятних монет – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний герб України.

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета. Зокрема:

на монеті “Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим” виокремлено Автономну Республіку Крим;

на монеті “Ми сильні. Ми разом. Донецька область” – Донецьку область;

на монеті “Ми сильні. Ми разом. Луганська область” – Луганську область.

Дизайн реверсу монет – Олександра Кучинська, художник аверсу – Володимир Дем’яненко. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Обігові пам’ятні монети “Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим”, “Ми сильні. Ми разом. Донецька область” та “Ми сильні. Ми разом. Луганська область” є законним платіжним засобом на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Національний банк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться вони від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два млн штук кожної з таких обігових пам’ятних монет.

