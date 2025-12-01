У Румунії відбулися масштабні навчання НАТО, під час яких Європа тренувала оборону в умовах скорочення військової присутності США і можливої агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Військові навчання відбулися на тлі рішення США щодо зменшення контингенту і поглиблення контактів Вашингтона з Москвою.

Підрозділи Франції під командуванням НАТО відпрацьовували оборону у Трансильванії без участі американських сил на передовій. При цьому Румунія та інші країни були занепокоєні тим, що союзникам знадобляться тижні, щоб дістатися лінії фронту.

Внаслідок транспортних обмежень у разі нападу румунські сухопутні війська будуть змушені оборонятися практично самостійно.

За словами міністра закордонних справ Німеччини, Росія може атакувати країну НАТО у найближчі чотири роки. При цьому США скорочують контингент в Румунії, Болгарії, Словаччині та Угорщині.

У Бухаресті зазначили, що розуміють рішення Вашингтона, проте приватно висловлюють невдоволення. Європейські чиновники за зачиненими дверима намагаються переконати США не виводити війська.