У Румунії відбулися масштабні навчання НАТО, під час яких Європа тренувала оборону в умовах скорочення військової присутності США і можливої агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Військові навчання відбулися на тлі рішення США щодо зменшення контингенту і поглиблення контактів Вашингтона з Москвою.
Підрозділи Франції під командуванням НАТО відпрацьовували оборону у Трансильванії без участі американських сил на передовій. При цьому Румунія та інші країни були занепокоєні тим, що союзникам знадобляться тижні, щоб дістатися лінії фронту.
Внаслідок транспортних обмежень у разі нападу румунські сухопутні війська будуть змушені оборонятися практично самостійно.
За словами міністра закордонних справ Німеччини, Росія може атакувати країну НАТО у найближчі чотири роки. При цьому США скорочують контингент в Румунії, Болгарії, Словаччині та Угорщині.
У Бухаресті зазначили, що розуміють рішення Вашингтона, проте приватно висловлюють невдоволення. Європейські чиновники за зачиненими дверима намагаються переконати США не виводити війська.