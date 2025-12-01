Жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан, усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії, заявили у Міністерстві закордонних справ.

Україна взяла до уваги занепокоєння Республіки Казахстан щодо інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму.

-Підкреслюємо, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону.

У межах вивірених і стратегічно обґрунтованих оборонних операцій Сили оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора та позбавляють його засобів для ведення злочинної загарбницької війни та вбивства наших людей – Україна бʼє у відповідь на удари та атаки агресора.

Вкотре наголошуємо, що єдиним фактором дестабілізації та причиною безпекових викликів у Чорноморському регіоні та за його межами залишається російська агресія.

На тлі сьогоднішніх занепокоєнь окремо звертаємо увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів Російської Федерації по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі нашої держави, зокрема підстанціях українських атомних електростанцій.

Лише позавчора Росія здійснила дев’ятигодинну комбіновану ракетно-дронову атаку проти України, внаслідок чого були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва та понад 100 тисяч мешканців Київської області.

Закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на примус агресора до якнайшвидшого припинення злочинної війни проти нашої держави та людей.

Насамкінець підтверджуємо незмінну повагу до казахського народу та налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із Республікою Казахстан, які відповідають рівню історично міцних звʼязків між нашими народами, – резюмували у дипвідомстві.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест з приводу “останнього цілеспрямованого нападу на життєво важливу інфраструктуру Міжнародного каспійського трубопровідного консорціуму у водах морського порту Новоросійськ”, про це у неділю заявив офіційний представник МЗС Айбек Смадіяров (Айбек Смадіяровтиң).