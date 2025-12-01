З моменту деокупації Херсона російські військові взяли курс на систематичні удари по цьому місту для терору місцевого населення. Станом на листопад в обласному центрі буквально вирує пекло через постійні атаки безпілотників та артилерії. За даними Сил оборони України, лише у жовтні на Херсонському напрямку зафіксовано понад 9000 ударів FPV-дронами.

Воєнні злочинці цілеспрямовано полюють на цивільних: залітають крізь вікна будинків, атакують людей на вулицях, цілять у маршрутки, машини швидкої допомоги, бригади рятувальників та гуманітарні місії. Окрім цього, кожного дня окупанти випускають на Херсонщину 1500 – 1600 артилерійських боєприпасів, а кількість ударів керованими авіаційними бомбами зросла із 250 у вересні до понад 550 у жовтні. Не завоювавши місто силою, Росія підготувала для цивільних неймовірний за своєю жорстокістю воєнний злочин. Якщо агресора не зупинити, катастрофічні наслідки стануть відчутними у всьому Чорноморському регіоні.

Від хакерської групи 256 КіберШтурмова дивізія редакція 24 Каналу отримала перехоплений бойовий наказ, згідно з яким підрозділи російської армії готуються до посилення масштабних воєнних злочинів у Херсоні. Документ знайдено у службовій кореспонденції військовослужбовця 98 повітряно-десантної дивізії майора Алєксєя Яценко.

Листування офіцера свідчить про те, що Кремль хоче не лише перетворити велике місто на випалену землю, але й створити масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої відчують на собі Туреччина, Румунія та Болгарія. Детальніше про це читайте у матеріалі.

Росіяни мають амбітні плани з форсування Дніпра

Аналіз листування та хмарного сховища Яценка свідчить про те, що майор несе службу в окупаційному війську за мобілізацією у складі 331 парашутно-десантного полку, який належить до 98 повітряно-десантної дивізії.

Довідка Яценка про участь у війні проти України / Фото надане 256 КіберШтурмовою дивізією

До передислокації на Херсонщину ця дивізія довгий час брала участь у боях на Донбасі: перед Часовим Яром її залучили у кривавій битві за Бахмут, де тактика росіян передбачала повне знищення міста.

На початку осені 2025, полк у складі дивізії перекинули на Херсонський напрямок, про що писали аналітики Інституту вивчення війни. То ж цілком ймовірно, що вище військово-політичне командування Росії вирішило залучити це угруповання на лівобережжі Дніпра саме через його досвід щодо руйнування інфраструктурних об’єктів та перетворення великої агломерації на випалену землю.

Згідно з документами з пошти Яценка, окупанти збираються форсувати Дніпро та захопити мікрорайон Корабел. Річ у тім, що згідно з радянськими картами, якими користуються російські загарбники, саме ця житлова забудова розташована на Карантинному острові.



Росіяни хочуть захопити Карантинний острів, проте на їх картах до його складу також відноситься район Херсону Корабел / Скриншот з UAControlMap

Паралельно зі штурмовими діями, росіяни збираються посилити атаки по енергетичній інфраструктурі, а також водоочисних спорудах обласного центру за допомогою ударних БпЛА та балістичних ракет.



Росіяни планують атакувати Херсон балістичними ракетами / Фото надане 256 КіберШтурмовою дивізією

І якщо плани ворога щодо форсування Дніпра виглядають достатньо амбітними та ефемерними, наміри посилити атаки на місто з повітря є більш ніж загрозливими.

Координати 10 об’єктів критичної інфраструктури Херсону, які збираються атакувати росіяни / Фото надане 256 КіберШтурмовою дивізією

Російські атаки можуть зробити місто непридатним для життя

За даними аналітиків ISW, Росія не має достатньо сил для захоплення Херсону. Втім, метою росіян є повне знищення критичної інфраструктури міста, аби зробити його абсолютно непридатним для життя. Це частина вже випробуваного сценарію і саме про такі плани попереджала Херсонська ОВА ще у 2024 році.

Після знищення росіянами Каховської ГЕС та через постійні обстріли, енергетична та водоочисна система міста працює на межі можливостей. Уже зараз неочищені та умовно очищені каналізаційно-поверхневі скиди перевищують гранично допустиму концентрацію за мінералізацією хлоридами та фосфатами у 1,2 – 4,2 раза, йдеться у науковій статті Світлани Скок із Херсонського державного аграрно-економічного університету. Вода річки Дніпро у зоні впливу херсонських стоків класифікується як “дуже брудна” та “надзвичайно брудна”.

За оцінками експертів, знищення Херсонської теплоелектростанції та розподільчих мереж енергетичної інфраструктури викличе “ефект доміно”: відключення електроживлення призведе до зупинки електропостачання помпових станцій водозабору, каналізаційних помпових станцій, а також очисних споруд водогону протягом лічених хвилин.

Зокрема, це означатиме припинення підйому 100 – 110 тисяч м³ води на добу з артезіанських свердловин й втрату доступу до водопостачання мешканцями. Це означатиме і те, що медичні установи не матимуть можливості виконувати операції, стерилізувати інструменти та проводити діаліз.

Зупинка каналізаційних помпових станцій викличе переповнення колекторів протягом 6 – 12 годин, оскільки каналізаційні стоки перестануть надходити до очисних споруд.

Відтак, самопливні ділянки каналізації переповнюються та прорвуться через мережі, 70% яких перебувають у незадовільному стані. Це обумовлено двома чинниками: застарілістю і зношеністю інфраструктури, а також неможливістю її оновлення. Безперервні обстріли з лютого 2022 року зробили проведення навіть екстрених ремонтних робіт смертельно небезпечним, не кажучи про профілактичне обслуговування та відновлення критично зношеної системи.

Знищення очисних споруд Комишани (потужністю 250 тисяч м³/добу) потягне за собою пряме потрапляння неочищених стоків у річку Дніпро. Припинення біологічного очищення означатиме скид органіки, патогенів і важких металів прямо в естуарій Дніпро-Буг.

Естуарій Дніпро-Буг – унікальна екосистема площею понад 800 км², де прісна вода Дніпра змішується з морською водою Чорного моря. Це критична зона для нерестовищ риб, міграційних маршрутів морських видів, а також фільтрації води природними біофільтрами (мідії, устриці).

Наслідки забруднення можуть призвести до:

руйнування нерестовищ та втрати покоління риб;

загибелі природних біофільтрів (за даними науковців, після руйнування Каховської ГЕС низька солоність та висока токсичність спричинили зменшення популяцій мідій у деяких локаціях Чорного моря на 50%);

токсичного забруднення донних відкладень важкими металами, що на думку експертів є бомбою уповільненої дії для екосистеми;

евтрофікації (надмірного збагачення водойм поживними речовинами).

Дивіться інфографіку зі складом стоків, що можуть потрапити у Дніпро через руйнування росіянами очисних споруд Херсона:

Чорне море може стати безрибним через кілька років

Критичну роль у всеосяжних наслідках катастрофи відіграє близькість Херсона до Чорного моря. У 2023-му підрив Каховської ГЕС вже спричинив серйозні збитки для акваторії. Тоді вчені фіксували різке зниження солоності води та її цвітіння через потрапляння великої кількості мікроорганізмів. Росіяни давно збирають великі об’єми даних стосовно токсичних водоростей Чорного моря, зокрема механізмів та наслідків раптових спалахів їхньої чисельності. Однією з цілей підриву греблі Каховської ГЕС якраз і було провокування цвітіння токсичних водоростей і ураження забрудненням чорноморського узбережжя країн НАТО, про що вони не соромились відкрито писати. Отруєні води Дніпра не потраплять до російського узбережжя або до окупованого Криму. Система течій в Чорному морі формує так звані “окуляри Кніповича”: два циклічних водотоки, закручені проти годинникової стрілки, в західній та східній частинах моря. Окрім того, для Чорного моря характерний слабкий водообмін між поверхневими та глибинними шарами води, що зумовлює накопичення і повільне вимивання токсинів із поверхневого шару. Забруднені токсинами води понесе до узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини.

На щастя, у 2023-му найгірший сценарій так і не стався, адже Каховська ГЕС розташована досить високо за течією Дніпра. Натомість Херсон розташований майже у морській акваторії. Відповідно, шлях до забруднення може бути значно коротшим.

І йдеться не лише про стоки. За умов високої концентрації, феномен “чорноморського цвітіння води” призведе до розвитку ціанобактерій. У Чорному морі існує близько двадцяти видів ціанобактерій, які виділяють небезпечні токсини. Ці синьо-зелені водорості здатні раптово нарощувати чисельність (так зване цвітіння води, algae bloom), і виділяти велику кількість токсинів у випадку забруднення води органічними речовинами. Наприклад, синьо-зелена водорость мікроцистіс (Microcystis aeruginosa), виділяє токсини, які уражають печінку та нервову систему. Викиди побутових, сільськогосподарських та промислових стічних вод є однією з основних причин, що провокують цвітіння води, а самі спалахи цвітіння мають значний негативний вплив на здоров’я людей, вилов риби, аквакультуру тощо.

Токсини, що виділяються при цвітінні чорноморської води, можуть спричинити значні економічні втрати в прибережних країнах. Основними причинами є забруднення морепродуктів, зростання захворюваності населення, банкрутство й закриття підприємств аквакультури. Наприклад, повний колапс промислового рибальства може настати у регіоні вже через 2 – 3 роки.

Усі ці наслідки ризикують отримати не лише Україна, а й держави-члени НАТО як частину “гібридної війни” РФ із Європейським Союзом.

Дивіться інфографіку про наслідки екологічної катастрофи, якщо Росія знищить очисні споруди у Херсоні:

Найперше постраждає союзник України Румунія, адже прилеглий до дельти Дунаю район моря отримує забруднення двома шляхами: прямо з Дунаю і морськими течіями з українських вод:

Камбала, кефаль та бички – види, які мігрують з українських вод, стануть небезпечними для споживання через накопичення важких металів у тканинах риби. Через це румунська галузь рибальства втрачатиме 50 – 100 мільйонів євро щорічно.

Пляжі Констанци, Мамаї, Венус-Мангалії можуть бути забрудненими через появу токсичних водоростей та “червоних припливів”, що вдарить по туризму та призведе до збитків у 200 – 400 мільйонів євро на рік.

Можуть повністю зникнути мідієві ферми, розташовані у дельті Дунаю, оскільки ці молюски фільтрують воду і накопичують у собі токсини. Експорт мідій у Румунії фахівці оцінюють у приблизно 30 мільйонів євро щороку.

Раніше Україна мала б змогу врятувати Чорне море і сусідні країни навіть у такій надзвичайній екологічній ситуації. У разі масового скиду неочищених каналізаційних стоків їх можна було б “розбавити” контрольованим випуском води з водосховищ вище за течією. Однак, після руйнації російськими ракетними обстрілами Каховської ГЕС і пошкодження греблі ДніпроГЕС у Запоріжжі це більше неможливо. Єдиний спосіб протистояти екологічній катастрофі – зупинити агресора поки не стало занадто пізно.

