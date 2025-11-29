Про це президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі.

“До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, врахуйте, що ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР НАД ВЕНЕСУЕЛОЮ ТА НАВКОЛО НЕЇ ПОВНІСТЮ ЗАКРИТО. Дякуємо за вашу увагу до цього питання! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП”.

Нагадаємо, напередодні США оголосили президента Венесуели і його спільників терористичною організацією – Трамп хоче відставки Мадуро

