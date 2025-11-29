13 листопада близько 17 години жінка зустрілася біля супермаркету із раніше незнайомим чоловіком і віддала йому пакет із 140 тис.доларів США, 2260 євро і 5,7 кг золота в злитках.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвали суду.

Співрозмовник «створював враження курʼєра», який мав передати цінності Службі безпеки України. Він назвав потерпілій код-пароль «1236» чим нібито підтвердив свою участь у вилученні спецслужбами її майна, а також записав її номер мобільного телефону. Забравши пакет, чоловік сів у машину, за кермом якого був його спільник, і зник із місця події.

Збитки потерпілої оцінюються у 37,5 млн гривень.

Через кілька днів затримали трьох підозрюваних. Чоловіка, який був курʼєром, потерпіла впізнала — він високого зросту, має руду бороду та вуса.

Суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи — двох відправили від варту з можливістю звільнення під заставу 2,4 мільйони і пів мільйона гривень. Третьому підозрюваному обрали нічний домашній арешт.

Нагадаємо, що в Україні суд закрив справу ексміністра енергетики Ставицького, але вилучені в нього 48 кг золота і $4,8 млн вже встигли продати