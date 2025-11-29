Президент Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.
В неї увійшли:
УМЄРОВ Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації
БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Кабінету Президента України Офісу Президента України
БУДАНОВ Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ГНАТОВ Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних Сил України
ІВАЩЕНКО Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України
КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України
ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович – Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України
СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.