Президент Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

В неї увійшли:

УМЄРОВ Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації

БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Кабінету Президента України Офісу Президента України

БУДАНОВ Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ГНАТОВ Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних Сил України

ІВАЩЕНКО Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович – Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України

СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.