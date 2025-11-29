Згідно з планом Omniva (Естонська пошта), оприлюдненим у п’ятницю, 28 листопада, після перетворень, які будуть проводитися у 2026 році, в Естонії залишиться 19 поштових відділень замість нинішніх 35. Omniva також має намір скоротити кількість поштових скриньок.

Про це пише ERR.ee, передає Інше ТВ.

“Метою змін є усунення розриву між існуючою інфраструктурою та реальними потребами та звичками споживачів”, – повідомила державна компанія Eesti Post, яка використовує бренд Omniva.

Одночасно зі скороченням поштових відділень планується збільшити кількість поштоматів в Естонії – з 387 автоматів приблизно до 600. У той же час, планується зменшити кількість поштових скриньок, бо вони майже не використовуються.

Тим жителям, які не готові використовувати цифрові рішення або не хочуть цього, Omniva пропонує персоналізовану поштову послугу – можливість безкоштовно викликати листоношу-кур’єра до себе додому або на роботу, якщо в районі немає поштової установи. У кур’єра можна купити марки та конверти, відправляти та отримувати листи та посилки, оплачувати рахунки та замовляти періодику.

