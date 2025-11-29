Наприкінці серпня європейські та українські ЗМІ вибухнули заголовками, що французькі мережі супермаркетів продавали українські яйця нібито з залишками заборонених у ЄС антибіотиків.

Днями Держпродспоживслужба офіційно підтвердила редакції Latifundist.com, що чотири з п’яти повідомлень у системі RASFF щодо виявлення заборонених антибіотиків у яйцях українського походження стосуються ТОВ «Ясенсвіт», а одне — ТОВ «Овостар Юніон». У відомстві також повідомили, що сертифікацію для експорту тимчасово призупинено, а невідповідну продукцію вилучено та знищено. Розслідування триває.

Як розвивалася історія і чому українська продукція знову опинилася під пильною увагою європейців.

Чому через українські яйця виникла проблема у Франції?

Тому що вони містили залишки антибіотиків, заборонених у ЄС вже 15 років, заявила Французька асоціація яєчної промисловості (CNPO).

У порушенні санітарних стандартів та «добробуту тварин». За інформацією CNPO, з весни у французьких супермаркетах продавали українські яйця з кодом «3», тобто від курей кліткового утримання. У ЄС цю практику поступово обмежують, а самі рітейлери ще раніше пообіцяли відмовитися від таких яєць.

Також у заяві йдеться, що українські яйця не відповідають колективному зобов’язанню продавати лише яйця від курей, вилуплених із застосуванням технологій визначення статі ембріонів, що дозволяє уникнути масового знищення курчат-самців.

На тлі цього міністерка сільського господарства Франції Анн Женевар звернулася з листом до Єврокомісії з проханням посилити санітарний контроль у пунктах в’їзду та всередині країн-членів.

«Кількість імпортованих з України яєць не дуже велика, але це все одно має значення. Наш національний продовольчий суверенітет означає перевагу французького виробництва над імпортними продуктами, які не відповідають нормам і очікуванням споживачів», — сказала Женевар, коментуючи заяву CNPO.

Звідки з’явилася інформація, що в українських яйцях можуть бути антибіотики?

Інформація про можливі порушення з’явилася у Європейській системі швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF).

У липні–вересні 2025 року система зареєструвала п’ять повідомлень про виявлення залишків антибіотиків у партіях українських яєць, що надійшли до Польщі, Словаччини, Нідерландів і Латвії.

Яйця призначалися для експорту у Францію, Латвію та Нідерланди.

Як підтвердила Держпродспоживслужба у відповіді Latifundist.com, чотири з цих повідомлень стосуються саме підприємства ТОВ «Ясенсвіт», ще одне — ТОВ «Овостар Юніон».

Які заборонені речовини були знайдені в яйцях?

За даними RASFF і підтвердженням Держпродспоживслужби, у всіх випадках у яйцях з України виявили 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) — маркерний метаболіт фуразолідону, антибіотика з групи нітрофуранів. Це залишок нітрофуранового антибіотика, який використовуються для лікування та профілактики бактеріальних захворювань у птиці.

У ДПСС уточнили, що нітрофурани (включно з фуразолідоном) заборонені для використання у виробництві харчових продуктів тваринного походження — згідно з наказом МОЗ №2646 та постановою КМУ №180.

Про яке підприємство йде мова?

Після відповіді Держпродспоживслужби стало достовірно відомо, що у чотирьох із п’яти RASFF-повідомлень фігурує ТОВ «Ясенсвіт», яке є виробничою компанією групи Ovostar Union.

Ще одне повідомлення стосується ТОВ «Овостар Юніон», яке виступає експортером.

Які торгові мережі фігурують і що вони відповіли?

У центрі скандалу опинилися Carrefour та E. Leclerc.

Carrefour уже критикували в червні після відео спілки фермерів Coordination Rurale, знятого в одному з магазинів мережі, де продавалися українські яйця з кодом «3». У відповідь на нове звинувачення компанія заявила ЗМІ, що не продає жодних яєць українського походження.

Leclerc визнала, що в одному з магазинів дійсно продавали українські яйця, але назвала це «окремим випадком». За словами компанії, продукцію одразу зняли з полиць.

За даними CNPO, йшлося про партію близько 300 тис. українських яєць, реалізованих у магазині E. Leclerc у Руані.

Як відреагувала Україна?

Інформацію про скандал з українськими яйцями поширили й українські медіа, посилаючись на французькі джерела та заяви CNPO.

Після отримання повідомлень RASFF територіальні органи ДПСС провели позапланові перевірки на підприємствах групи Ovostar Union із відбором зразків.

«Прийнято рішення про призупинення сертифікації курячих яєць для експорту та про вилучення і знищення невідповідної продукції. Ознак умисного використання заборонених речовин не виявлено», — повідомили у ДПСС.

За результатами останніх перевірок, проведених уже після інциденту, залишкових кількостей фуразолідону в українських яйцях не виявлено.

А ось Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України», відповів, що даний випадок висвітлюється в європейській пресі дещо спотворено, оскільки продукція, яка реалізовувалась в французьких супермаркетах не містила залишкових кількостей антимікробних засобів.

Тому французькі супермаркети Carrefour і Leclerc не могли реалізували партії українських яєць, у яких було виявлено залишки антибіотиків, пояснює Сергій Карпенко.

RASFF, до якої ми звернулися із запитом, теж підтвердила, що «у разі відхилення на кордоні, продукція була повідомлена як знищена. У випадку випущеного на ринок продукту, термін придатності продукту минув в одному випадку. Щодо інших випадків інформація ще не надана».

Якщо розібрати один із випадків, то згідно зі скріншотом із системи RASFF, яйця, у яких виявили порушення, походили з України. Україна позначена у переліку організацій як країна походження продукції.

Проби яєць були відібрані 19 червня 2025 року. Це зазначено у розділі Hazards → Sampling.

У зразках було виявлено AOZ (3-amino-2-oxazolidinone) — метаболіт нітрофуразидону. Це заборонена в Європейському Союзі речовина, що належить до групи нітрофуранів. Перевищення становить у понад 35 разів. Офіційна нотифікація у системі RASFF була зареєстрована 28 липня 2025 року. Країною, яка подала повідомлення, є Словаччина (Notifying country: Slovakia). У картці зазначено Risk decision: Serious — тобто ризик класифіковано як серйозний.

У розділі Products вказано “Distribution to other member countries”. Це означає, що продукція вже була розповсюджена серед інших країн ЄС і не була зупинена на кордоні.

Чи проводиться перевірка в Україні?

Так, триває розслідування українським компетентним органом даного випадку. Його результати будуть повідомлені відповідним європейським органам, зазначав Сергій Карпенко.

За його словами, виробничі потужності підприємства знаходиться під постійним контролем Держпродспоживслужби України, жодного ризику для споживачів немає.

У RASFF також повідомили, що Україна підтвердила: як зразки з плану моніторингу залишків, так і додаткові зразки, відібрані на відповідних фермах, не виявили зазначених речовин.

Чи загрожують українським яйцям обмеження в ЄС?

У Держпродспоживслужбі підкреслили, що розслідування ще триває.

За результатами внутрішніх перевірок на підприємстві не виявлено ознак умисного використання антибіотиків, а останні лабораторні аналізи показали відсутність залишкових кількостей нітрофуранів.

У разі повторних чи серйозних порушень Єврокомісія може запровадити посилені перевірки (IOC) на кордоні, зазначається у відповіді, яку ми отримали від RASF.

IOC — це посилені перевірки, що регулюються Регламентом (ЄС) 2019/1873 та застосовуються до партій продукції тваринного походження з того самого підприємства за межами ЄС, звідки походила початкова невідповідна партія. Вони передбачають 100% контроль партій і лабораторні аналізи, доки не буде отримано 10 поспіль негативних результатів.

Щодо яєць та яєчних продуктів з України, як зазначила RASF, на даний момент діє один активний IOC, а ще 4 були виконані з 2023 року.

Яку перевірку на антибіотики проходять яйця при експорті?

Сергій Карпенко пояснює, що перевірки на залишки забруднювачів, зокрема антибіотиків та інших ветеринарних препаратів, є складними й тривалими. Тому в Україні діє дворівневий контроль вмісту таких речовин у харчових продуктах.

Перший — це державний моніторинг залишків ветеринарних лікарських засобів, який здійснюється у вигляді вибіркового відбору зразків на усіх потужностях, які виробляють свою продукцію як для внутрішнього ринку, так і для експорту.

Крім того, кожна партія, яка експортується до ЄС, зокрема після реєстрації будь-якого повідомлення про наявність того чи іншого забруднювача, не в порядку моніторингу, а в порядку дослідження кожної експортованої партії, в обов’язковому порядку перевіряється на наявність залишків.

А ось на кордоні, при експорті, відбір зразків з боку України не здійснюється.

При цьому зі сторони ЄС відбираються зразки в порядку моніторингу та досліджуються на ряд показників: мікробіологічні, фізико-хімічні, на токсини, мікотоксини та інші речовини, що можуть потрапити в продукт природним шляхом або під час зберігання та транспортування.

Чи дозволені антибіотики у птахівництві в Україні?

Застосування антимікробних засобів при утриманні курей-несучок у період яйценосності заборонено законодавством, каже Сергій Карпенко.

ід час лікування хворого поголів’я курей усі яйця утилізують — і під час лікування, і ще певний час після нього. Цей період називається каренцією — це час, потрібний, щоб ліки повністю вивелися з організму птиці. Після цього продукцію перевіряють ще раз, і лише за відсутності залишків ліків її можна продавати.

Сергій Карпенко зазначає, що в Україні використання антимікробних засобів на рівні стада птиці на сьогодні не заборонено законодавством. Ті обмеження, які повністю відповідають вимогам ЄС, будуть запроваджені в країні з 1 березня 2026 року, із вступом в дію наказу Мінекономіки щодо затвердження «Порядку використання протимікробних ветеринарних лікарських засобів у ветеринарній медицині». Він буде введений в дію разом із законом №1206 «Про ветеринарну медицину».

Та навряд чи яйця на експорт і для українського споживача виробляються на окремих майданчиках. Тож лишаються відкритими питання: чому українські лабораторії не виявляють порушень і які яйця споживають українці?

Скільки ми експортуємо яєць і куди?

У 2024 році Україна експортувала 77,8 тис. т яєць, що на 59,4% більше, ніж у 2023 році. За даними Державної митної служби, виторг склав $72,8 млн, що на 22% більше, ніж роком раніше. Основні ринки збуту — Нідерланди, Ізраїль, Польща та Італія.

З початку 2025 року Україна активно нарощує експорт курячих яєць. За перші вісім місяців 2025 року експортна виручка склала $119,5 млн, що у 2,6 рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Серед основних покупців у січні–серпні — Іспанія (11%), Хорватія (10,9%) та Велика Британія (10,6%). У серпні найбільші партії відправили до Іспанії (37,1 млн штук), Чехії (28,9 млн) та Польщі (21,7 млн).