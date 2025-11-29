Варшавська поліція оголосила в розшук двох громадян України, звинувачених у диверсіях на залізниці.

Євгеній Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі невдовзі після скоєння диверсії в середині листопада.

Про це пише «Польське Радіо», передає Інше ТВ.

Слідчі Національної прокуратури Польщі вже оголосили, що вони прагнутимуть інтернаціоналізувати пошуки обох чоловіків, заявив Пшемислав Новак, речник Національної прокуратури:

«Рішення прийняте. Можемо виступити до окружного сду з клопотанням про європейський наказ арешту. Це буде зроблено, поза сумнівом. Це зрозуміла справа й такий крок є обов’язковим».

Обом чоловікам загрожує довічне ув’язнення за підрив ділянки залізничних колій поблизу станції Міка у східній Мазовії та порушення ліній електропередач поблизу станції Голомб у Люблінському воєводстві. П’ятьом особам, затриманим Агентством внутрішньої безпеки, загрожує до 30 років позбавлення волі. Це українці та білоруси, які нібито фотографували та отримували дані, пов’язані з критичною інфраструктурою в Польщі. Натомість їхні клієнти платили їм у криптовалютах.

Генеральний прокурор Вальдемар Журек не виключив, що найближчими днями можливі подальші арешти й затримання:

«Ці особи не будуть у безпеці ніде в світі. Є, звісно, держави з режимами, які будуть переховувати таких осіб. Бо маємо безпосередній зв’язок із російськими слідами і ми повинні усвідомлювати, що це елемент гібридної війни. Не піддаваймося залякуванню. Держава працює дуже добре».

З п’яти затриманих четверо залишаються під вартою. Одному білорусу заборонено виїжджати з Польщі.

