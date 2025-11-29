Роками Андрій Єрмак був людиною, яку вважали надто могутньою, щоб її можна було скинути. Але 28 листопада найближчий соратник Володимира Зеленського, керівник Офісу президента, став найгучнішою жертвою корупційного скандалу, який продовжує потрясати Україну саме в той момент, коли країна зазнає потужного дипломатичного тиску з боку Росії та США з вимогою прийняти нерівноправний мир.

Рано-вранці 28 листопада обшуки в будинку Єрмака стали сигналом: його час закінчився. Того ж дня він мав вилетіти до Маямі на зустріч зі Стівом Віткоффом, спецпосланцем Дональда Трампа. Але вдень президент підтвердив його відставку і анонсував масштабне «перезавантаження системи». Співрозмовники в оточенні описували Єрмака як людину, яка була «не в собі», коли приймала свою долю.

Тиск на Єрмака наростав із моменту, коли три тижні тому антикорупційні органи оприлюднили результати розслідування великої корупційної схеми. Йшлося про відкати щонайменше на 100 мільйонів доларів, які постачальники платили державній компанії «Енергоатом». Попри обшуки в п’ятницю, які, за даними ЗМІ, пов’язані саме з цією справою, Єрмак офіційно не має статусу підозрюваного. Він заперечує будь-які порушення. Проте його величезна вага в центрі української політики зробила його очевидною мішенню для тих, хто шукав «велику голову». ЗМІ також писали, що саме він відігравав ключову роль у липневій спробі позбавити антикорупційні органи незалежності — спробі, яка, ймовірно, мала зупинити розслідування «Енергоатому». На демонстраціях, які за кілька днів змусили владу скасувати ті рішення, ім’я Єрмака було одним із найчастіше згадуваних на плакатах.

Минулого тижня, коли з’явилися чутки, що розслідування ось-ось дістанеться до керівника ОП, група високопосадовців і народних депутатів звернулася до президента з вимогою звільнити Єрмака. Це була безпрецедентна коаліція: серед підписантів були як давні опоненти, так і люди, які донедавна вважалися його союзниками. Зеленський спочатку вирішив ігнорувати тиск: 22 листопада він публічно підтвердив Єрмака головним переговірником України — саме в той момент, коли Америка і Росія висунули новий «мирний» план, який в очах Києва виглядав як капітуляція.

До великої політики Андрій Єрмак прийшов із досить пересічної кар’єри. Народився 1971 року в Києві в родині радянського дипломата, закінчив юрфак, займався юридичним супроводом кіосків, потім став медіаюристом і кінопродюсером. Там він і познайомився з майбутнім президентом, який теж починав у шоу-бізнесі. Після заміни Андрія Богдана на посадій посаді керівника ОП на початку 2020-го зірка Єрмака стрімко злетіла — насамперед завдяки успішно організованому великому обміну полоненими з Росією. Дуже швидко його почали називати «віцепрезидентом», «прем’єр-міністром» і «залежним близнюком» Зеленського в одній особі. Дехто казав, що він має майже містичний вплив на президента.

Посада керівника ОП завжди була потужною в українській політиці. За час війни при Єрмаку вона стала ще сильнішою. Йому вдалося розставити на ключові посади лояльних людей, які звітували саме йому. Ті, хто чинив опір цій вертикалі — зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулеба чи керівник ГУР Кирило Буданов — швидко потрапляли в проблеми. «Він має унікальну здатність об’єднувати людей — проти себе», — сказав один із високопосадовців. Грубий і ухильний стиль спілкування Єрмака також зробив його вкрай непопулярним серед частини союзників України у Вашингтоні, що іноді коштувало країні дорого під час важливих переговорів.

Не всі його ненавиділи. Прихильники Єрмака стверджують, що він став «цапом-відбувайлом» за непопулярні рішення, які насправді ухвалював сам президент. Зеленський делегував йому величезні повноваження в царині безпеки, економіки й переговорів, але, за словами інсайдерів, останнє слово завжди залишалося за президентом. Деякі вважають, що Єрмака свідомо тримали «про запас» як можливу жертву. «Єрмак був для Зеленського більше, ніж просто головним радником, — каже колишній високопосадовець. — Але вся його влада була надана президентом — і могла бути в будь-який момент забрана».

Відставка Єрмака та його надзвичайна близькість до Зеленського неминуче ставлять під сумнів політичну інтуїцію президента. Вплив Єрмака значною мірою живився авторитетом самого Зеленського, який на ранніх етапах війни був майже непохитним. Останнім часом цей авторитет серйозно похитнувся — і через корупційний скандал, і через зростаючу невизначеність щодо майбутнього країни. Внутрішні опитування, якими поділилися з The Economist, свідчать, що після публікацій НАБУ довіра до президента впала вдвічі. Ще до скандалу соціологія показувала, що на гіпотетичних виборах він програв би і Валерію Залужному, і навіть Кирилу Буданову.

Ослабленому Зеленському навряд чи вдасться знайти наступника, який матиме бодай частину влади Єрмака. Це серйозний удар по президентській політичній машині. У короткому вечірньому зверненні в соцмережах Зеленський повідомив, що вихідні проведе, «прощупуючи» кандидатів на посаду керівника ОП. Фаворитом вважають віцепрем’єра Михайла Федорова. Серед претендентів також називають екс-посла у Вашингтоні Оксану Маркарову. А Кирило Буданов, якого поважають на Заході, найімовірніше, перебере на себе роль головного переговірника — ту, яку донедавна виконував Єрмак.

Мирний процес Трампа навряд чи зупиниться через внутрішній український хаос. Поки невідомо, чи відбудуться консультації в Маямі. Натомість Стів Віткофф, як і планувалося, наступного тижня летить до Москви на переговори з Володимиром Путіним. Російський лідер насолоджується українськими проблемами, то натякаючи на можливість миру, то заявляючи, що його взагалі не буде. 27 листопада на пресконференції він назвав українську владу «нелегітимною», фактично поховавши шанси на швидку угоду.

Зеленський заявив, що сподівається: ці зміни стануть «перезавантаженням» у критичний момент історії України. «Коли перед нами такий зовнішній виклик — війна, — ми маємо бути сильними всередині», — сказав він. Колишній високопосадовець прокоментував це стримано: «Вже запізно. Тепер це нічого не означає. Наша єдина надія — швидкий мир і великий демократичний рестарт одразу після нього».

