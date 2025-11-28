Про це президент США Трамп повідомив у своїй соцмережі після смерті в лікарні дівчини-нацгвардійця після нападу афганця.

“Незважаючи на наш технологічний прогрес, імміграційна політика підірвала ці досягнення та погіршила умови життя багатьох людей. Я на постійній основі призупиняю міграцію з усіх країн третього світу, щоб система США могла повністю відновитися, скасую всі мільйони незаконних допусків Байдена, включаючи ті, що були підписані авторучкою Сонного Джо Байдена, і вишлю всіх, хто не є чистим активом для Сполучених Штатів або не здатний любити нашу країну, припиню всі федеральні пільги та субсидії для негромадян нашої країни, позбавлю громадянства мігрантів, які підривають внутрішній спокій, і депортую всіх іноземних громадян, які є тягарем для суспільства, загрозою безпеці або несумісні із західною цивілізацією.

Ці цілі будуть реалізовуватися з метою досягнення значного скорочення нелегального та деструктивного населення, включаючи тих, хто був прийнятий через несанкціонований та нелегальний процес затвердження авторучкою. Тільки ЗВОРОТНА МІГРАЦІЯ може повністю виправити цю ситуацію. Крім того, ЩАСЛИВОГО ДНЯ ПОДЯКИ ВСІМ, крім тих, хто ненавидить, краде, вбиває і руйнує все, що символізує Америку — ви не пробудете тут довго!”, — написав Трамп у Truth Social.

Нагадаємо, Померла поранена у Вашингтоні нацгвардієць, її вбивця був пов’язаний з ЦРУ