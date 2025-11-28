На космодромі Байконур у четвер, 27 листопада, під час запуску російського космічного корабля Союз МС-28, який прямував до Міжнародної космічної станції (МКС), стався обвал кабіни обслуговування.

Про це повідомляє The Insider.

Йдеться про рухому розкладну конструкцію під стартовою спорудою, де проводяться роботи з хвостовою частиною ракети, а саме підключення комунікацій та встановлення пірозапальних пристроїв для запуску двигунів.

В общем да, худший сценарий, под 31 площадкой после запуска Союз МС-28 обвалилась кабина обслуживания, причина неизвестна. Комментарий будет хз когда. Состояние причастных можете себе представить.



The Insider пише, що майданчик № 31, з якого здійснювався пуск, залишився єдиним на космодромі Байконур, звідки можна здійснювати відправлення пілотованих місій до МКС. Інші майданчики призначені лише для вантажних місій.

За словами аналітика ракетних пусків Георгія Трішкіна, запуски російських космічних кораблів Союз МС-28 (пілотований) та Прогресс МС-28 (вантажний) відкладаються на невизначений строк. Таким чином Росія фактично втратила можливість запускати людей у космос, чого не було з 1961 року.