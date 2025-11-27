У мирних ініціативах Трампа щодо України найпослідовнішою є його непостійність, – стверджує журналіст і письменник Саймон Шустер у статті у The Atlantic.

І хоча цей текст є досить великим, ІншеТВ пропонує вам його повний переклад – з поваги до автора і його вміння бачити суть, хоча якраз українцям тут окуляри не потрібні. Але завжди цікаво, як це бачиться зі сторони неупередженими, спостережливими і розумними. Отже, сам текст:

У списку передвиборчих обіцянок Дональда Трампа та, що стосувалася війни в Україні, вирізнялася кількістю повторень — «Я закінчу це за 24 години» — і тим, наскільки очевидно він не зміг цього виконати. Його самопризначений дедлайн, звісно, минув у січні, і президент відтоді визнав, що примирити сторони виявилося значно складніше, ніж він очікував. Та він продовжує намагатися. Проте його зусилля більше нагадували не мирний процес, а маятник, що коливається між російською й українською позиціями, іноді зупиняючись посередині, щоб висловити розчарування всім цим.

Останній ривок у бік Росії цього місяця був разючим. Минулого тижня Білий дім прийняв 28-пунктний «мирний план», наповнений вимогами Кремля, і Трамп дав Україні п’ять днів, щоб його прийняти. Завдання передати ультиматум випало міністру армії США Дану Дрісколлу, який прибув до Києва саме в той момент, коли план витік у медіа. Багатьом українцям його положення здалися набором вимог про капітуляцію. Але їхній президент Володимир Зеленський не відмовив американським гостям. «Ми думали, що спробуємо відчинити двері, але двері вже були відчинені», — сказав один з американських чиновників про візит Дрісколла. «Вони були готові говорити».

Американці також були готові. Коли сторони обговорювали деталі, трампівський дедлайн до Дня подяки зник, як і кілька найобтяжливіших пунктів плану. Переговорники скоротили список до 19 пунктів під час раунду переговорів у Женеві цього вікенду, і Трамп направляє іншого свого емісара до Москви, щоб представити Путіну змінену версію. Її доля залежить від готовності російського президента йти на компроміс — а саме тут зусилля Трампа з пошуку миру досі впиралися у стіну.

Росіяни дали зрозуміти, що не зрушать зі своїх основних вимог — тих самих, які Путін виклав Трампу на серпневому саміті на Алясці. Якщо вони стоятимуть на своєму, уся ця ініціатива просто поверне процес до стану глухого кута, залишаючи українців знову чекати бодай якогось перепочинку від російських атак. Саме в той момент, коли Дрісколл робив свою пропозицію в Києві 19 листопада, російський удар по житловому будинку в Тернополі забрав життя щонайменше 31 людини (35 за останніми даними, ІншеТВ), включно з шістьма дітьми, і поранив ще 94. Ця атака збільшила загальну кількість жертв російських далекобійних ударів до понад 550 цього року.

Останню спробу Трампа покласти край цій різанині можна розглядати як тактику переговорів, спрямовану на те, щоб поступово розм’якшити непоступливість Москви. Але більшість союзників Трампа в Європі вважає, що ця стратегія зазнає невдачі, якщо Білий дім не визнає дві базові речі про війну: по-перше, що її почала Росія. І по-друге, що Україна й її союзники повинні змусити Росію припинити її. Саме цим європейці займалися останні три з половиною роки і впевнені, що зрештою зможуть досягти успіху. «У нас уже був стійкий план», — сказав мені високопоставлений європейський дипломат, залучений до його реалізації. «Ми не розуміємо, чому США від нього відмовилися. Очевидно, хтось переконав Трампа, що Україна програє».

Перед тим як отримати останній ультиматум Трампа, українці не виглядали такими, що програють війну. Навпаки — осінь принесла рідкісний момент оптимізму для Зеленського та його радників. Упродовж літа російські сили не змогли здобути значних територіальних успіхів на фронті. Україна утримувала лінію завдяки масовому застосуванню ударних дронів, які змушували росіян нести величезні втрати за невеликі шматки території.

Вражаючий парк українських далекобійних дронів також усе літо й осінь бив по російських нафтопереробних заводах, спричиняючи дефіцит пального по всій країні. Один з українських посадовців, причетних до цієї кампанії глибоких ударів по Росії, описав її як ключ до перемоги у війні. «Ми не можемо перемогти їх на фронті. Це правда, — сказав він мені. — Але ми можемо перемагати їх іншими способами. У них 40 нафтопереробних заводів по всій країні. Ми знаємо, де вони. Один за одним ми можемо ‘вимикати їм світло’».

Такі теорії перемоги ґрунтуються на простому припущенні: Україна з допомогою союзників може виграти війну виснаження проти значно більшого й потужнішого ворога. Ця віра потребує базової певності у крихкості російської економіки, політичної системи або й того, й іншого. Однак доступні факти не свідчать про те, що будь-що з цього може впасти найближчим часом.

Під тиском жорстких санкцій, накладених у 2022 році, економіка Росії трохи скоротилася, але невдовзі повернулася до зростання — значною мірою завдяки стрибкоподібному зростанню військових витрат, які оцінюються у понад 150 млрд доларів на рік. Це приблизно дорівнює розміру всього довоєнного ВВП України. У Росії «немає ознак того, що погіршення економіки здатне зупинити війну», — дійшов висновку Олег Іцхокі, професор Гарварду, який досліджує російську економіку, минулого місяця. «Принципово це може тривати дуже довго», — сказав він виданню The New Times, одному з останніх незалежних медіа в Росії.

Навіть Зеленський не вірить, що в довгостроковій перспективі Україна зможе пережити Росію у війні на виснаження. Але він не бачить чітких опцій, окрім як здатися або продовжувати боротьбу, а його народ, хоч і виснажений, незмінно демонструє свою позицію. Хоч опитування показують зростання бажання українців домовлятися про завершення війни, стійка більшість продовжує відкидати ідею віддати великі території Росії в обмін на мир.

Громадська думка таким чином тисне на Зеленського, змушуючи шукати нові способи продовжувати боротьбу. На початку вересня він оголосив, що зростаюча українська військова промисловість вже виробляє понад половину зброї, яку використовують на передовій. Навіть якщо США припинять військову допомогу, ЗСУ зможуть стримувати ворога цією зброєю. Ризик такого припинення здався восени доволі далеким. Підтримка України посилилася по всьому політичному спектру США: майже три чверті республіканців, які взяли участь у спільному опитуванні Harvard/Harris, заявили, що хочуть, аби США продовжували надсилати Україні зброю; 86% сказали, що хочуть посилити санкції проти Росії, щоб змусити її припинити війну.

Коли російські наступи на фронті застопорилися, моральний дух оточення Зеленського піднявся на рівень, якого команда не бачила понад рік. «Він знову ожив з надією, що ми справді можемо виграти війну», — сказав мені один з його найближчих помічників наприкінці вересня. «І так, він заразив команду цією ідеєю».

Здається, він також заразив Трампа. Під час Генасамблеї ООН Зеленський переконував, що Трамп має застосувати нову хвилю санкцій США, які могли б змусити росіян піти на переговори. За словами людини, ознайомленої зі змістом зустрічі, Зеленський дістав карту поля бою й вказав на район Донецька. Він стверджував, що українські сили ось-ось оточать велику групу російських військових у цьому регіоні, неподалік Покровська. Такий розгром принизив би Кремль, деморалізував армію та, за словами Зеленського, посилив би втому від війни серед російської еліти.

Презентація справила враження. У дописі на Truth Social Трамп заявив, що українці можуть «повернути свою країну в її первісній формі, і хто знає, можливо, навіть піти далі за це!» Це передбачення було набагато оптимістичнішим за прогнози навіть найсміливіших експертів, адже йшлося про повернення всієї окупованої території, включно з Кримом, а потім, можливо, і захоплення частин самої Росії. Такий розвиток подій, на думку Трампа, став би можливим, коли росіяни «дізнаються, що насправді відбувається у цій війні».

Менше ніж за годину після появи допису Зеленський зібрав групу журналістів у безвіконній переговорній кімнаті під штаб-квартирою ООН у Нью-Йорку. Усі хотіли знати, як йому вдалося змінити думку Трампа, але Зеленський відмовився вдаватися в деталі. Він лише висловив полегшення, що його аргументи вплинули на найважливішого союзника. «Цей допис — великий зсув», — сказав він. «Трамп — творець гри».

Зустріч у Нью-Йорку стала піком у стосунках між Трампом і Зеленським. Але хороші часи тривали недовго. Уже за тиждень Білий дім переключив увагу на війну на Близькому Сході. Після місяців переговорів США переконали Ізраїль прийняти 20-пунктний план завершення війни в Газі. Спецпосланець Стів Віткофф вів ці переговори разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Угода щодо Гази, яка набула чинності 9 жовтня, не принесла Трампу омріяної Нобелівської премії миру; її наступного дня присудили дисиденту у Венесуелі. Але ізраїльтяни вітали Трампа як миротворця. Під час виступу в Кнесеті 13 жовтня Трамп пообіцяв, що Віткофф і Кушнер незабаром зосередяться на завершенні війни в Україні. «Я думав, що це буде легко владнати, — сказав Трамп. — Але це було першим, і ми впораємося з тим також».

Насправді Віткофф уже місяцями намагався вести переговори з Росією — і виявився одним з найуважніших слухачів Путіна. Коли навесні Віткофф уперше відвідав Кремль, Трамп очікував, що переговори будуть короткими. «Стів нічого не знав про Росію, нічого не знав про Путіна, — сказав Трамп у виступі в Кнесеті. — Багато про політику не знав, не дуже цікавився». Але зустріч тривала п’ять годин. «Це талант», — сказав Трамп.

Віткофф засяяв у залі. Наступного дня він провів телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, головним зовнішньополітичним радником Путіна, і запропонував спосіб, як росіяни могли б змінити думку Трампа щодо України. «Я навіть думаю, що, можливо, нам слід скласти щось на зразок 20-пунктного мирного плану, як ми зробили в Газі», — сказав Віткофф кремлівському чиновнику, відповідно до стенограми, опублікованої Bloomberg.

Обидва посланці погодилися, що їхні президенти мають поговорити телефоном у найближчі дні, до візиту Зеленського до Вашингтона наприкінці того тижня. Путін і Трамп поговорили 16 жовтня й домовилися провести саміт у Будапешті, щоб рухатися до угоди.

Українські рейди на російські нафтопереробні заводи пошкодили інфраструктуру, яка виробляє більшість пального, необхідного для підтримки російської армії. Західна зброя була для цього критично важливою. Танкери F-16 від НАТО допомогли українським пілотам завдати ударів по російських військових цілях так глибоко в тилу, як ніколи раніше, тиснучи на логістичні артерії, що живили російську армію.

Паралельно з підготовкою до візиту Дрісколла до Києва цього місяця, набрали обертів і дипломатичні зусилля українців. Переговори велися з 1 грудня минулого року, після того як Україна оголосила явну місію знайти перемовників далеко від ватажків Кремля і пов’язаних з ними олігархів. У грудні ці посередники виглядали перспективно. Один із них, якого українці вважали особливо корисним для налагодження зв’язку з Москвою, почав подавати надію, що зможе створити канал до впливових росіян, які могли б вплинути на Путіна щодо миру — або хоча б припинення вогню.

До листопада посередники допомогли принаймні у двох справах: координували обмін полонених і доставляли українське зерно на Близький Схід та у Північну Африку, хоча Кремль намагався заблокувати морські шляхи в Чорному морі. Українці прагнули розширити співпрацю з цими посередниками за межі гуманітарних питань. Українським переговірникам здавалося, що вони можуть знайти важелі впливу в російських бізнес-елітах, щоб спробувати знайти компроміси, прийнятні обома сторонами.

Саме ці зусилля розвалив перший ультиматум Трампа у п’ятницю, 15 листопада. Вимога була короткою і різкою: Київ повинен піти на переговори з Кремлем під загрозою втрати американської зброї та фінансування. Обрамлення було однобоким: російські ракети падали на столицю та інші міста України, тоді як Трамп висловив невдоволення тим, що Зеленський не хоче сідати за стіл переговорів. У вівторок він поскаржився, що президент України «не проявляв готовності домовлятися». Це було особливо різко — з огляду на те, що українська сторона саме тоді брала участь у кількох паралельних треках діалогу.

Небажання Києва вести переговори з Росією часто неправильно інтерпретуване. Ще з часів адміністрації Байдена та її спроб припинити війну українці пояснювали, що вони не проти повторити нормандський процес, який тривав після початкового вторгнення Росії у 2014 році. Проте, як пояснював Зеленський, прямі переговори з російською владою відбуваються лише у форматі конкретних угод — обмін полонених, гуманітарні коридори, зернова угода. «Але ми кажемо, що аналогічного загального процесу між Україною та Росією бути не може», — сказав він.

Аргументація проста: Путін неодноразово порушував угоди з Україною — навіть підписаний ним Будапештський меморандум 1994 року, де Росія гарантувала Україні безпеку в обмін на її ядерне роззброєння. Переговори з Путіним закінчуються тим, що він «використовує їх проти слабшої сторони», — заявив Зеленський. Це єдиний фактор, який завжди стримував позицію Заходу: Путін не зацікавлений у мирі.

Тепер, коли Трамп пришвидшив свій тиск на Україну, а не на Москву, ситуація стала ще непридатнішою для переговорів. Це був другий удар по дипломатичних зусиллях Києва: першим стало нове призначення Дрісколла у жовтні. Хоча він шість разів був у зоні бойових дій в Іраку та Афганістані, його призначення викликало стурбованість, у тому числі серед європейських дипломатів. До того ж Дрісколл під час першого візиту до України висловив скептицизм щодо можливості перемоги українських сил у війні. Цього місяця, перш ніж він отримав завдання озвучити новий ультиматум Трампа, Дрісколл запевнив українців, що зможе допомогти схилити Кремль до компромісу.

Натомість він привіз ультиматум: або ви погоджуєтесь на план, про який вас не запитували, або ви втрачаєте найбільшу військову підтримку, яку маєте. Але українці, як виглядає, діяли стратегічно — замість того, щоб відмовитися, вони сказали: «Добре, давайте працювати над текстом». І почали з ним працювати.

Саме тому дедлайн Трампа на День подяки розтанув, а переговори, попри кризу, перейшли у фазу «модифікації плану». Він став коротшим і менш жорстким.

Українцям було важливо, що в оновленій версії прибрали принаймні один зі «страшних» пунктів оригінального ультиматуму — вимогу, щоб Зеленський публічно заявив про свою готовність поступитися територіями. Це мало би стати показовим жестом доброї волі з українського боку. Але в Києві цей пункт сприйняли як вимогу до президента фактично оголосити про капітуляцію. Після обурення, яке він викликав, пункт зник.

Інші важливі пункти — як-от повний вивід російських військ або відновлення кордону 1991 року — також зазнали серйозних змін. Тепер у тексті документу говорилося значно розмитіше про подальші переговори щодо спірних територій. Також прибрали пункт, що гарантує Росії «право вето» на євроатлантичну інтеграцію України.

Проте деякі умови, які залишилися, викликали у Києва ще більше питань. Наприклад, положення про «паузу в бойових діях» без чіткого визначення, хто і як має гарантувати припинення вогню — з огляду на те, що Росія систематично порушувала попередні угоди. Або пропозиція про організацію «місії безпеки» з представників країн, які не підтримують Україну у війні,— Туреччини, Угорщини, Ізраїлю.

Українців також збентежила поведінка американців під час обговорення деталей плану. У якийсь момент стало зрозуміло, що деякі пункти, які українці запропонували змінити, знову з’явилися у документі без пояснень. Кілька українських дипломатів сказали, що це виглядало так, ніби американська команда отримувала альтернативні вказівки безпосередньо з Вашингтона.

Навіть після того, як план було скорочено з 28 до 19 пунктів, він усе одно залишався «російською рамкою», як висловився один високопоставлений європейський дипломат. Київ міг працювати з цим текстом — але не міг прийняти його, якщо Москва не погодиться на поступки. А Путін, як неодноразово підкреслювали і європейці, і українці, поки що демонстрував зворотне.

Це добре розуміють у Києві, і саме тому українська сторона не поспішала відкидати документ. Вони хотіли дати шанс процесу — принаймні, щоб показати союзникам, що готові працювати над миром. Але всі розуміли: навіть якщо Україна йде назустріч Трампу, результат усе одно залежить від Путіна. Один з українських чиновників підсумував: «Проблема не в США. І не в нас. Проблема в Путіні. Він не хоче миру».

Наразі дипломатичні зусилля заходять у глухий кут, і всі сторони це розуміють. Переговори в Женеві дали змогу переписати ультиматум Трампа так, щоб він виглядав менш неприйнятним. Але це не зробило його більш реалістичним.

У Москві не подали жодного сигналу, що готові припинити війну на умовах, які не передбачають фактичного визнання їхніх територіальних захоплень. Путін, за словами людей, які стежать за внутрішньою політикою Кремля, упевнений, що час працює на нього. Він розраховує на втому Заходу, внутрішні суперечки у США та на те, що Україна врешті-решт виснажиться.

Це, зрештою, і є головним ризиком мирної ініціативи Трампа: вона може не закінчити війну, а заморозити її на російських умовах, дозволивши Кремлю перевести подих, переозброїти армію і продовжити агресію пізніше — так, як це вже було у 2015 році після Мінських угод.

У Києві це розуміють дуже чітко. І тому, попри дипломатичну гру, попри модифікації документів і зустрічі в Женеві, Україна не збирається погоджуватися на умови, які зроблять її майбутнє залежним від волі Путіна. Як сказав один радник Зеленського:

«Ми вже проходили мир із Росією. І бачимо, що він закінчується війною».

Тепер навіть ініціатива Трампа виглядає приреченою. Хоч як старалися американські посередники, хоч як гнучко працював Київ — без реального сигналу з Кремля весь процес залишається символічним.

І коли Трамп цього тижня знову заявив, що хоче «миру за 24 години», у Києві це сприйняли як порожню риторику. «Реальність інша», — каже один український дипломат. — «Мир не приходить за розкладом, якщо одна зі сторін не хоче миру».

Поки що Путін не хоче.

І це — головний висновок усіх останніх спроб досягти миру.