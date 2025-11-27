Посадовцю ТЦК на Прикарпатті повідомлено про підозру, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили про підозру заступнику начальника ТЦК, який під час медогляду жорстоко побив військовозобов’язаного.

За даними слідства, чоловіка разом з іншими громадянами направили до лікарні для проходження ВЛК. Коли він відмовився від флюорографії, підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів, прицільно в область паху.

У результаті потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).

Для довідки: Орхіектомія — це хірургічна операція з видалення одного або обох яєчок. Ця процедура проводиться за медичними показаннями, такими як рак яєчок або простати, тяжкі травми, або для зниження вироблення тестостерону

Посадовцю повідомлено про підозру за перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту без права застави.

Наразі перевіряється можлива причетність до протиправних дій інших осіб, зокрема правоохоронців