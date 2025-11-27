З 08:00 до 10:00 на всіх під’їзних дорогах до міста діятиме заборона на в’їзд великовантажного транспорту.

Таке рішення ухвалив виконком міської ради, інформує Миколаївська міськрада з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича.

«Це ранкові години пік, коли інтенсивність руху найбільша, тож таке обмеження дозволить розвантажити основні магістралі. Наше комунальне монтажно-експлуатаційне підприємство має замовити та погодити з патрульною поліцією нові схеми організації руху, а також встановити відповідні дорожні знаки», — цитують в міськраді мера.

