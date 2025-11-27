Південноукраїнської АЕС та зловживаючи своїм службовим становищем, умисно створив умови для укладення договору на невигідних для підприємства умовах. За скоєні протиправні дії зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Викрили злочинні дії посадовця слідчі відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України в Миколаївській області та за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що перший заступник начальника управління філії Південноукраїнської АЕС, будучи відповідальним за організацію та проведення процедур закупівель, у загальній електронній системі публічних закупівель розмістив оголошення про закупівлю підшипників для потреб АЕС. Очікувану вартість товарів він визначив без належного обґрунтування, що є порушенням правил формування очікуваної вартості закупівлі.

Під час проведення торгів одна з компаній запропонувала поставити підшипники, які не відповідали технічним вимогам. Знаючи про це, посадовець визнав пропозицію такою, що відповідає вимогам, та оголосив компанію переможцем. Після цього з компанією уклали договір, умови якого не збігалися з умовами тендерної пропозиції, а фактична ринкова ціна таких підшипників була значно нижчою за ту, за яку їх придбали. Таким чином підприємство перерахувало компанії кошти за товар за завищеною ціною.