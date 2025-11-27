Державний ПриватБанк повідомив, що не отримав стягнуті судом з Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова понад $3 млрд і переходить до примусового виконання рішення, пише УНН.

Як повідомляється, 24 листопада сплив строк, визначений Високим судом Англії, для добровільного виконання рішення від 10 листопада.

“Згідно з цим рішенням, Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов’язані сплатити ПриватБанку понад 3 мільярди доларів США для відшкодування збитків та відсотків, нарахованих до винесення рішення. Станом на сьогодні відповідачі не здійснили жодних виплат на відшкодування збитків ПриватБанку, визначених судовим рішенням. Зважаючи на те, що клопотання про загальне зупинення виконання рішення було відхилено судом, рішення підлягає негайному примусовому виконанню”, – повідомили у ПриватБанку.

Як зазначили у банку, рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише у Великій Британії, але й в інших юрисдикціях згідно з відповідним національним законодавством країн.

“Банк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення у низці юрисдикцій поза межами Великої Британії, в тому числі й в Україні, де відповідачі володіють активами”, – вказали у ПриватБанку.

У банку наголосили, що мають “досвід і ресурси, необхідні для використання всіх доступних юридичних механізмів примусового виконання – незалежно від складності структури володіння активами”.

“Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом. ПриватБанк і надалі вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення суду в повному обсязі – у тому числі через механізми транскордонного стягнення. Банк підтверджує свою рішучість домогтися справедливості та відшкодування завданих збитків, в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України”, – ідеться у повідомленні.