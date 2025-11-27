Як зазначила у своєму коментарі заступниця начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина, надходження від податку на нерухоме майно спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.

За її словами, завдяки постійній цілеспрямованій роботі щодо визначення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінним від земельної ділянки (так званий «податок на нерухомість»), та суми податку до сплати, у січні – жовтні 2025 року до місцевих бюджетів мобілізовано майже 215,3 млн грн податку на нерухомість, що на 15,5 відс., або на 28,9 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.

Зокрема, юридичними особами сплачено 133,3 млн грн податку на нерухоме майно, що на 14,2 відс, або 16,6 млн грн більше ніж за 10 місяців минулого року, фізичними особами – 82 млн грн, що на 17,6 відс, або 12,3 млн грн більше, ніж у січні – жовтні 2024 року.

Питома вага цього податку у загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становить 2,3 відсотка.

Податківиця нагадала, що за об’єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує для квартир – 60 кв. метрів, житлових будинків – 120 кв. метрів, різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток – 180 кв. метрів. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.

Фахівчиня нагадала, що від сплати податку звільнені: власники житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм; власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій.

Керівниця акцентувала увагу на тому, що функціонування територіальних громад і підтримка обороноздатності нашої країни безпосередньо залежать від наповнення місцевих бюджетів. Завдяки спільним та скоординованим діям податкової служби і органів місцевого самоврядування вдається забезпечити позитивну динаміку у наповненні місцевих бюджетів.

Шановні платники Миколаївщини! Підтримуйте країну та наш регіон – вчасно та у повному обсязі сплачуйте податки і збори до бюджетів! Ви – рушійна сила економічного розвитку та фінансової стабільності держави, – наголосила Ольга Купчишина.