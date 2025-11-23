У столиці Швейцарії Женеві розпочала роботу українська делегація з узгодження мирного плану.

Про це повідомив у Телеграм очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

«Українська делегація, призначена Президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу в Женеві.

Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером», – йдеться у дописі.

Як зазначається, наступна зустріч відбудеться із делегацією США. За словами Єрмака, у неділю, 23 листопада, передбачено низку зустрічей у різних форматах.

Цю інформацію підтвердив і президент Зеленський.

-Цим часом у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат. Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас, – написав президент.

Нагадаємо, вчора Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів із США щодо «мирного плану Трампа»