З ботанічного саду в німецькому Дортмунді зловмисники вкрали Титана Арума — гігантську рослину заввишки два з половиною метри. Ця квітка – одна з найбільш смердючих у світі. Вона пахне гниючою падаллю — таким чином вона заманює комах.

До моменту крадіжки квітка у рослини вже засохла, і садівники оранжереї зрізали її, а потім засипали бульбу спеціальним субстратом. Цю бульбу вагою 30 кілограмів і вивезли злочинці у невідомому напрямку.

Аморфофаллус величезний, або Титан Арум – одна з найбільших і смердючих рослин у світі. Цвіте він всього 72 години та один раз на 5-10 років.

А ще ця рослина дуже рідкісна – у дикій природі залишилося лише близько 1000 екземплярів. Культивувати його не в дикій природі, а в ботанічних садах, теж дуже складно. Вікіпедія не тільки веде список усіх оранжерів у світі, де ростуть Титани Аруми, а й відзначає дати, коли вони там цвіли. Більше того, кожен екземпляр квітки має власне ім’я. Дортмундського аронника звали Давидом.

Купити дорослу квітучу рослину неможливо. Тому в поліції, куди звернулася адміністрація ботанічного саду, вважають, що Титан Арум може бути проданий на чорному ринку за величезні гроші.

Давид ріс у ботанічному саду Дортмунда з 2016 року і був улюбленцем публіки. Цвів він востаннє п’ять років тому.

Місцеві жителі навіть завели хештег #BringBackDavid — «Поверніть Давида додому». Крадіжка Давида – це справжній удар. Багато жителів Дортмунда з нетерпінням чекали на наступне цвітіння. “Ми сподіваємося, що злодії розкаються і повернуть Давида, щоб він знову розцвів для всіх відвідувачів”, – говорить Хендрік Денхаус, науковий співробітник ботанічного саду.

