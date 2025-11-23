Нещодавно розпочався прийом заявок на отримання «Зимової підтримки». На цьому фоні активізувалися шахраї, які вже пропонують «послуги з оформлення виплат».

Зловмисники надсилають фейкові посилання через месенджери та соціальні мережі, змушують користувачів вводити дані банківських карток та привласнюють їхні заощадження.

Про одну з жертв шахраїв розповіли в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.



Так, у шахрайську пастку потрапив 62-річний мешканець Вознесенська. За словами потерпілого, йому зателефонував невідомий та запропонував «допомогти» якнайшвидше оформити грошову виплату. Чоловік виконав усі дії, які співрозмовник надсилав у месенджері, після чого замість очікуваної допомоги з карткового рахунку заявника списали 60 800 гривень.



За вказаним фактом слідчі Вознесенського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Як повідомляло Інше ТВ, Мешканка Вознесенської громади віддала 30 тис.грн. шахраям – хотіла придбати зарядну станцію