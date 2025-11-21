Адміністрація Дональда Трампа тисне на Україну, вимагаючи якнайшвидшого погодження масштабного мирного плану, який Вашингтон розробив разом із Москвою.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських посадовців, знайомих з перебігом перемовин, передає Zn.ua.

За їхніми словами, Білий дім встановив для Києва «агресивний графік» і очікує, що президент Володимир Зеленський підпише документ до Дня подяки — 27 листопада, який у США традиційно відзначають у четвер четвертого тижня листопада.

Йдеться про план з 28 пунктів, який передбачає серйозні поступки з боку України, включно зі скороченням армії, відмовою від частини озброєнь та передачею Росії територій на Донбасі, що нині перебувають під контролем Збройних сил. У Києві наголошують: низка пунктів документа перетинає всі можливі «червоні лінії».

Попри це, у Білому домі прагнуть презентувати узгоджений план у Москві вже до кінця листопада, а весь процес — завершити на початку грудня.

В офісі Зеленського підтверджують, що США офіційно передали проєкт мирної угоди. Київ готує власні зустрічні пропозиції та наполягає, що працюватиме над документом лише в той спосіб, який забезпечить «справедливе завершення війни».

У Білому домі заявили, що “мирний план” вигідний обом сторонам

-Це хороший план — і для росії, і для України. Ми вважаємо, що він має бути реалізованим і прийнятним для обох сторін, і працюємо дуже наполегливо, щоб довести його до результату, — заявила прессекретарка Трампа Керолайн Левітт.

-Я бачила чимало повідомлень щодо того, що зараз відбувається у війні між росією та Україною. Тож дозвольте прояснити й сказати вам правду про поточний стан справ.

Президент Трамп від першого дня, ще під час виборчої кампанії, абсолютно чітко наголошував: він хоче, щоб ця війна завершилася.

Його дедалі більше розчаровують обидві сторони — і росія, і Україна — через небажання взяти на себе зобов’язання щодо мирної угоди.

Попри це, президент і його команда національної безпеки твердо налаштовані довести справу до завершення війни — зупинити вбивства і виконати обіцянку, яку президент дав давно.

Спеціальний посланник Віткофф та Марко Рубіо вже приблизно місяць тихо працюють над планом. Вони ведуть діалог з обома сторонами — росією та Україною — однаковою мірою, щоб зрозуміти, на що ці країни готові заради тривалого і стійкого миру.

Саме так і починаються мирні переговори, чи не так? Так само це працювало у випадку Ізраїлю, Ґази та всіх арабських країн Близького Сходу. Саме так ми досягли тієї історичної угоди, яку, до речі, цього тижня ухвалила і підтримала ООН — колосальний, справді знаковий момент.

Отже, вони працюють з обома сторонами, і ці переговори тривають. Як завжди, я не буду розкривати деталей плану — процес триває, він змінюється, але президент підтримує цей план.

Додам також: міністр Дрісколл сьогодні зустрічався з президентом Зеленським.

Ми спілкувалися з ним — він налаштований дуже оптимістично після цієї зустрічі.

Тож ще раз: ми ведемо конструктивні розмови з обома сторонами щодо завершення цієї війни”.

