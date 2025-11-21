У четвер, 20 листопада, відбувся четвертий етап конкурсу серед суб’єктів малого і середнього підприємництва на отримання фінансової підтримки з обласного бюджету. Захід було проведено у межах реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2021-2025 роки.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

На участь у четвертому етапі конкурсу надійшло 22 заявки від керівників підприємств, які займаються виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, вирощуванням зернових і олійних культур, а також розведенням свиней.

Сім субʼєктів малого та середнього підприємництва визначено переможцями четвертого етапу обласного конкурсу з надання фінансової підтримки. Вони отримають до 200 тисяч гривень фінансової підтримки за придбані основні засоби для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів, надання послуг чи виконання робіт.

У засіданні Комісії з надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва Миколаївської області взяли участь директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов, депутати обласної ради, представники банків та підприємці Миколаївщини. Захід відбувся у змішаному форматі.

Під час конкурсу Олександр Корольов зазначив, що загалом на чотири етапи надійшло 139 заявок. Він закликав власників бізнесу, які ще не подали заявки на участь, скористатися цією можливістю.

«У підприємців до кінця року ще є шанс потрапити на завершальний етап і отримати допомогу для розвитку бізнесу»,- наголосив він.

Зазначимо, що прийом документів на наступний конкурсний відбір на отримання фінансової підтримки суб’єктам господарювання малого та середнього підприємництва триває до 23 листопада 2025 року.

