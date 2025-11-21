Мирний план президента Трампа щодо України включає гарантію безпеки, змодельовану за Статтею 5 НАТО, яка зобов’язала б США та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю «трансатлантичну спільноту», згідно з проєктом, отриманим Axios.

План Трампа вимагає від України болючих поступок, але також містить безпрецедентну обіцянку. Головна мета президента Володимира Зеленського на мирних переговорах — отримати надійну гарантію безпеки від США та Європи, і це перший випадок, коли Трамп готовий запропонувати таку.

28-пунктовий план, який міністр армії США Ден Дрісколл представив Зеленському в четвер (також отриманий Axios), просто зазначає, що «Україна отримає надійні гарантії безпеки».

Але разом із ним США надали українцям ще один проєкт угоди.

У документі йдеться, що будь-який майбутній «значний, навмисний та тривалий збройний напад» Росії на Україну «вважатиметься нападом, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти», і США та їх союзники відповідатимуть відповідно, включно із застосуванням військової сили.

У документі є місця для підписів України, США, ЄС, НАТО та Росії. Один високопоставлений чиновник Білого дому сказав, що Росії повідомили про проєкт, але незрозуміло, чи вимагатиметься зрештою підпис президента Володимира Путіна.

Гарантія безпеки діятиме перші 10 років і може бути продовжена за взаємною згодою.

Високопоставлений чиновник Білого дому та інше джерело, обізнане з документом, підтвердили його справжність. Чиновник зазначив, що пропозицію доведеться обговорити з європейськими партнерами, і вона може змінитися. Деякі елементи плану були описані Wall Street Journal.

Чиновник сказав, що адміністрація Трампа розглядає запропоновану гарантію безпеки як «великий здобуток» для Зеленського та довгострокової безпеки України.

Зеленський тепер має пропозицію, яка вимагатиме від нього віддати ще більше української території, ніж зараз контролює Росія, а також погодитися на повернення Росії до світової спільноти — зі зняттям санкцій та амністією за воєнні злочини.

Але водночас це дало б йому сильнішу гарантію проти подальшої російської агресії, ніж здавалося можливим під час перебування Трампа в Білому домі.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який керує розробкою 28-пунктового плану, обговорив запропоновану гарантію безпеки з радником Зеленського з нацбезпеки Рустемом Умеровим на вихідних, і проєкт був переданий Зеленському в письмовій формі в четвер, сказав американський чиновник.

План може викликати критику в середовищі прихильників «Америка передусім», оскільки фактично зобов’язує США захищати Україну у випадку нової війни.

Текст проєкту

Цією Рамковою угодою встановлюються умови для перемир’я між Україною та Російською Федерацією та надається гарантія безпеки, змодельована за принципами Статті 5 Північноатлантичного договору, адаптованими до обставин цього конфлікту та інтересів США і їхніх європейських партнерів.

Сполучені Штати підтверджують, що значний, навмисний і тривалий збройний напад Російської Федерації через узгоджену лінію перемир’я на територію України розглядатиметься як напад, що загрожує миру й безпеці трансатлантичної спільноти. У такому випадку президент США, здійснюючи конституційні повноваження та після невідкладних консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами, визначить заходи, необхідні для відновлення безпеки. Ці заходи можуть включати застосування збройної сили, розвідувальну та логістичну підтримку, економічні та дипломатичні дії й інші відповідні кроки. Спільний механізм оцінки за участі НАТО та України розглядатиме будь-яке заявлене порушення.

Члени НАТО, зокрема Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща та Фінляндія, підтверджують, що безпека України є невід’ємною частиною європейської стабільності та зобов’язуються діяти узгоджено зі США у відповідь на будь-яке кваліфіковане порушення, забезпечуючи єдину та переконливу стримувальну позицію.

Ця Рамкова угода набирає чинності після підписання і залишається дійсною протягом десяти років, з можливістю продовження за спільною згодою. Спільна моніторингова комісія під керівництвом європейських партнерів за участю США здійснюватиме контроль за дотриманням угоди.

Уточнення

На додачу до гарантії безпеки 28-пунктовий план передбачає створення демілітаризованої зони між українською та контрольованою Росією територією на сході.

Росія отримає контроль над усім Донбасом, а лінії контролю в Херсонській і Запорізькій областях переважно будуть заморожені.

На території України не буде військ НАТО, а чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб — менше, ніж зараз (~800 000–850 000), але значно більше, ніж у довоєнний час (~250 000).