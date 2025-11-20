Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив своїх співрозмовників, що планує залишити адміністрацію у січні.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Його відставка означатиме втрату одного з ключових прихильників України в адміністрації Трампа.

Статус спеціального президентського посланника є тимчасовим, і за законом такі посадовці мають отримати затвердження Сенату, якщо перебувають на посаді понад 360 днів.

Джерела, які спілкувалися на умовах анонімності, кажуть, що Келлог розглядає січень як природний момент для відходу відповідно до чинного законодавства.

За словами одного зі співрозмовників, знайомого з рішенням Келлога, він і не планував залишатися в адміністрації надовго.

Його відхід стане небажаною новиною для Києва.

Відставний генерал-лейтенант мав репутацію посадовця, який уважно ставився до аргументів України — так його сприймали європейські дипломати, включно з українськими, — у той час як адміністрація Трампа часом тяжіла до поглядів Москви на походження війни проти України.

Повідомлення про його відставку надходить на тлі нових дипломатичних труднощів для Києва.

Двоє співрозмовників Reuters заявили в середу, що США дали зрозуміти президенту Володимиру Зеленському: Україна має прийняти американський проєкт рамкової угоди про завершення війни, який передбачає відмову Києва від частини територій і певних видів озброєнь.

Пропозиції, зокрема скорочення чисельності українських сил оборони, стали б суттєвим кроком назад для України.

Келлог різкіше за інших посадовців адміністрації Трампа засуджував російські удари по цивільній інфраструктурі України.

Періодично він вступав у конфлікти з Віткоффом, який поширював окремі тези владіміра путіна та протягом тривалого часу виступав за нерівноправний територіальний «обмін» у межах довгострокової мирної угоди.

Остання пропозиція, яку просуває Віткофф, — якщо її підтримають інші фракції в адміністрації Трампа — виглядає черговим кроком до врахування інтересів росії.

Білий дім і Державний департамент не відповіли на запити Reuters про коментар.