Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них — 3 дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.

Про це зранку 20 листопада повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

Рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 кв.м завалів, вивезено 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.

Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.

Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України — загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.

Як повідомляло Інше ТВ, в Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль 19 листопада влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – рф.