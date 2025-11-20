Виконання обовʼязків Міністра енергетики України покладено на першого заступника Міністра Артема Некрасова. Відповідне розпорядження Уряд схвалив на своєму засіданні 19 листопада.

Про це повідомляють в Міненергетики України, передає Інше ТВ.

“Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону. Відтак серед невідкладних завдань – стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів. Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки Уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міністерства”, – Артем Некрасов.

Що відомо про Артема Некрасова

Має три вищі освіти, зокрема у сфері енергетики. 2001 року закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальностями «Правознавство» та «Інформаційні системи в менеджменті». Також у Запорізькому національному технічному університеті здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка».

Має значний досвід роботи у галузі енергетики, працював на підприємствах з проєктування, виробництва та впровадження високоманеврової газової генерації електричної енергії, а також з розподілу і постачання електричної енергії.

Трудову діяльність розпочав в органах внутрішніх справ міста Суми, згодом працював помічником адвоката. Уся подальша діяльність пов’язана з енергетикою. Працював юрисконсультом юридичного відділу ВАТ «Сумиобленерго», начальником юридичного відділу ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», радником генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго».

З 2017 року – на керівних посадах АК «Харківобленерго»: заступника директора з захисту активів з економічної безпеки, директора «Харківенергозбут», комерційного директора АТ «Харківобленерго».

Протягом 2020-2021 років – радник директора ДП «Калуська Теплоелектроцентраль-Нова», згодом – радник Президента ДП НАЕК «Енергоатом».

З листопада 2021 року обіймав посади заступника директора з загальних питань, першого заступника директора, а згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 27 грудня 2022 року № 1203-р – виконував обов’язки директора ДП «Гарантований покупець».

Як повідомляло Інше ТВ, 19 листопада Рада звільнила міністрів Галущенка і Гринчук, оскільки вони фігурують у скандалі з «плівками Міндіча».