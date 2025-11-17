Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон припустив, що голосування за публікацію файлів покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, звʼязки з яким закидають Дональду Трампу, відбудеться вже цього тижня.

Як пише “Європейська правда”, про це Джонсон сказав 16 листопада в ефірі Fox News.

Минулого тижня у Палаті представників зібрали необхідні 218 підписів під так званою петицією про звільнення щодо публікації файлів Епштейна, яка дозволяє винести це питання в позачерговому порядку.

Джонсон сказав, що петиція буде винесена на розгляд цього тижня.

“Я підозрюю, що буде багато голосів. Ми просто вирішимо це питання і підемо далі. Немає чого приховувати”, – додав він.

Спікер також розкритикував той факт, що петиція про звільнення, яка змушує провести голосування щодо публікації документів, не згадує про файли з маєтку Епштейна, які містять “силу-силенну документів”.

“Петиція про звільнення є абсолютно безпредметною. Це політична акція, і ми покінчимо з нею цього тижня”, – сказав Джонсон.

