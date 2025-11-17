За даними The Guardian, Кремль змістив пропагандистський фокус: головним ворогом Росії оголошено Велику Британію. Раніше таку роль виконували Сполучені Штати, але Москва намагається уникати прямої конфронтації з Білим домом.

Про це пише «Польське Радіо», передає Інше ТВ.

Колишній британський військовий аташе Джон Форман пояснює: «Росіяни не можуть критикувати президента США Дональда Трампа, тому звинувачують британців у своїх провалах в Україні».

Російська розвідка вже заявила, що Лондон є «головним глобальним підбурювачем до війни».

The Guardian нагадує: британці з перших днів війни діяли швидше й рішучіше за США — від поставок зброї до розвідданих. Українські джерела підтверджують: «Британці були на крок попереду».

Показовим став і ранній візит Бориса Джонсона до Києва у квітні 2022 року — майже за рік до приїзду Джо Байдена.

На тлі посилення підтримки України з боку Лондона російські медіа підняли градус, поширюючи фантастичні погрози «затоплення» Британії ядерною торпедою.

Згідно з опитуванням Левада-центру, 49% росіян нині вважають Велику Британію одним із головних ворогів. Форман додає: «Це не взаємна історія — британці навіть не знають, наскільки Росія нас ненавидить».

Експерти зазначають: широка підтримка України у Великій Британії робить Лондон непоступливим, тому Кремль шукає тиск на інші європейські столиці.

