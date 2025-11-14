Вже до кінця 2025 року держава-агресор рф планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони “алабуга” в Татарстані.

Про це повідомляє ГУР МО України, передає Інше ТВ.

Саме в “алабузі” виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/ґєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Для обговорення деталей продажу робочих рук наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ рф відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників.

Імпортній робочій силі московити обіцяють платити приблизно 2,5 долари США за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України.

