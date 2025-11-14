У Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології підбили підсумки сільськогосподарського року.

Головний висновок – опадів недостатньо, передає Інше ТВ.

«За сільськогосподарський рік 2024–2025 рр. на території Миколаївської області кількість опадів була нижчою за кліматичну норму. Сумарна кількість опадів за рік становила від 282,5 до 388,2 мм, що складає лише 63–75 % від норми. Недостатня кількість атмосферної вологи зумовила посушливий характер погодних умов, особливо у літній та осінній періоди, що негативно вплинуло на запаси продуктивної вологи в ґрунті та розвиток сільськогосподарських культур», – мовиться в повідомленні Миколаївського гідрометцентру.

Довідка

Сільськогосподарський рік охоплює період з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року. Такий період застосовується у агрометеорології тому що він охоплює повний цикл розвитку польових культур – від підготовки грунту та сівби озимих культур ( восени попереднього року) до збирання врожаю й підготовки до наступного сезону.

