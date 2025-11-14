Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у п’ятницю, 14 листопада, проведе у Берліні переговори з представниками чотирьох країн НАТО.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє ntv.

За повідомленням Міністерства оборони Німеччини, темами обговорення стануть зміцнення безпеки і оборони в Європі та ситуація в Україні.

У зустрічі візьмуть участь представники Франції, Британії, Італії та Польщі, а також висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

Очікується, що міністр оборони України Денис Шмигаль також приєднається до дискусії дистанційно.

Як повідомляло Інше ТВ, Німеччина збільшить допомогу Україні до понад EUR11,5 млрд у 2026р