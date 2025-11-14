Сполучені Штати скасували санкції, запроваджені проти проєкту будівництва нових енергоблоків атомної електростанції “Пакш-2”, яку будує російська державна корпорація “Росатом”.

Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо під час спілкування із журналістами в міжнародному аеропорту Гамільтона (Канада), передає Суспільне.

За його словами, цей виняток зроблено для забезпечення енергетичної безпеки Угорщини.

“Є питання з атомною електростанцією (в Угорщині — ред.), яка вже будується і її потрібно завершити. Оскільки це стосується російської компанії, яка займалася проєктуванням і будівництвом, ми хочемо, щоб вони змогли завершити будівництво, адже прагнемо, щоб угорці були енергонезалежними”, – сказав дипломат.

Рубіо також пояснив також ухвалене Вашингтоном рішення зробити виняток з санкцій для постачання протягом одного року російських нафти та газу до Угорщини.

“Це дуже мала частина того, що продає Росія. Це майже все, що вони (Угорщина — ред.) купують, і втрата доступу до цих енергетичних ресурсів була б для них глибоко дестабілізаційною”, — сказав він.

Скасування санкцій США на експорт російських енергоносіїв до Угорщини та ядерна енергетика були однією з ключових цілей візиту очільника угорського уряду Віктора Орбана на початку листопада 2025 року до Вашингтона, де він зустрічався з американським президентом Дональдом Трампом.

У грудні 2014 року Росія та Угорщина підписали угоду про будівництво п’ятого і шостого блоків запущеної ще в 1980-ті роки АЕС “Пакш” у межах проєкту “Пакш-2”. У будівництві другої черги АЕС бере участь “Росатом”, а розрахунки між Москвою та Будапештом проводяться через підсанкційний російський “Газпромбанк”. Також через цю фінустанову відбуваються платежі за енергоресурси. Раніше Угорщина домоглася від Євросоюзу повного виведення проєкту “Пакш-2” з-під європейських санкцій, що запроваджуються проти РФ.