Сьогодні Президент України Володимир Зеленський весь день перебував у Запорізькій області.

Де був, з ким зустрічався, він розповів у своєму відео-зверненні, передає Інше ТВ.

«Я був у наших бойових бригадах: 65-та окрема механізована, яка у складі 17-го корпусу захищає нашу державу на Оріхівському напрямку, також був у воїнів 128-ї бригади – окремої гірсько-штурмової. Це оборона в районах Степногірська.

Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок – важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут, у Запорізькій області, і особливо в районах Гуляйполя, також напрямок Кам’янського. Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях.

Ми детально сьогодні говорили з керівником адміністрації Іваном Федоровим про ситуацію в місті, в області, про підтримку, яка потрібна Запоріжжю зараз – і людям, і підприємствам. І захист від ударів, передусім захист в області від російських штурмів. Уже я визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок», – зокрема, сказав Президент.

