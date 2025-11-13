Працівники КП «Миколаївські парки» здійснили заміну напису на пам’ятнику — з російської мови на українську.

Про це сьогодні, 13 листопада, повідомили на підприємстві, передає Інше ТВ.

Працівники КП «Миколаївські парки» провели низку робіт, серед яких: демонтаж старих літер; встановлення нових написів українською мовою і очищення та оновлення постаменту.

«Сквер, де розташований цей пам’ятник, є одним із тих місць, де щодня проходять миколаївці та гості міста. І тепер він став ще більш охайним, доглянутим і сповненим українського духу», – кажуть на підприємстві.

Як повідомляло Інше ТВ, у травні цього року Миколаївському краєзнавчому музею передали літери та зірку з меморіалу героїв-ольшанців, який зараз реконструюється (ФОТО)