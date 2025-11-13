Небезпека вибухонебезпечних предметів на Миколаївщині залишається високою. Черговий інцидент зафіксовано сьогодні, 13 листопада, в с. Вавилове Шевченківської територіальної громади Миколаївського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, при в’їзді в населений пункт під час культивації ґрунту трактор підірвався на невідомому боєприпасі.

Унаслідок вибуху постраждав чоловік 1965 р. н. З мінно-вибуховою травмою верхньої правої кінцівки його госпіталізовано до лікувального закладу.

