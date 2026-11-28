Миколаївський шашкіст, вихованця МО ДЮСШ «ОШШК» імені М.В. Шелеста Матвєй Колєсніков блискуче виступив на чемпіонаті України з шашок-100 серед чоловіків, який проходив у м. Кололомия з 20 по 27 листопада.

Про це повідомив керівник ДЮСШ «Обласний шахово-шашковий клуб» імені М.В.Шелеста Дмитро Горощенко, передає Інше ТВ.

На рахунку нашого спортсмена – дві золотих медалі (у класичній та швидкій грі) і «срібло» (блискавична гра).

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський шашкіст Матвєй Колєсніков – із командним «сріблом» чемпіонату Європи