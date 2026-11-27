Миколаїв отримав чергову допомогу для комунальних підприємств від міжнародних партнерів. Чотири нових самоскиди передали на баланс КП «Миколаївські парки» та КП «ДЄЗ «Пілот».

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Техніку закупила Служба ООН з обслуговування проєктів (UNOPS). Це стало можливим завдяки проєкту «Партнерство для безпеки та стійкості громад у Миколаєві, Україна». Ініціативу фінансує Уряд Данії в межах Програми трансформації України (UTP). Супровід і координацію проєкту з боку міста здійснює КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва».

Ключі директорам підприємств передали старша проєктна менеджерка UNOPS Тереза Молеро Родрігес та представники Офісу Посольства Данії у Миколаєві Сергій Бабкін і Артем Васалатій.

Нові самоскиди допоможуть комунальникам швидше та ефективніше прибирати місто, зокрема вивозити ґрунт, сміття та будівельні відходи.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв та Новий Буг отримали пожежну техніку від німецьких партнерів (ФОТО)