Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що за базовим сценарієм пенсійної реформи, над яким йде робота, необхідно близько 170 млрд грн додаткових виплат щороку.

“Щодо пенсійної реформи. Чи усвідомлюємо ми, що треба шукати рішення і робити пенсійну реформу і піднімати пенсії? Безумовно, так!”, – сказав Корецький під час “години запитань до уряду” у Верховній Раді в п’ятницю, передає кореспондент агентства “Інтерфакс-Україна”.

Прем’єр розповів, що в уряді калькулювали різні сценарії реформи, і за базовим сценарієм, над яким йде робота, необхідно близько 170 млрд грн додаткових виплат щороку.

“Майже до 200 млрд. На даний момент це – не підйомна цифра. Тому шукаємо компромісне рішення, яке покаже крок за кроком у цьому напрямі”, – констатував прем’єр.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 2024 року буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

У жовтні 2023 року тодішній міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити її можна буде тільки після перемоги.

У вересні 2024 року перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак (тепер заступниця міністра економіки) повідомила, що реформу солідарної пенсійноїсистеми розроблено. В свою чергу, Жолнович заявила, що відомство планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему із 2026 року, а також прогнозувала запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року.

На початку січня 2025 року Шмигаль заявив, що 2025 року планується впровадження в Україні базової соціальної допомоги та ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

В січні 2025 року Жолнович заявила, що з 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи.

В серпні 2025 року міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Улютін заявив, що на сьогодні з міжнародними партнерами йде робота над тимчасовим фінансовим інструментом, для того щоб пенсійні накопичення були збережені і захищені від інфляційного впливу.

В жовтні 2025 року Улютін заявив, що запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий забезпечити ефективне інвестування таких коштів.

В листопаді 2025 року Улютін заявив, що відомство завершить розроблення проєкту закону про пенсійну реформу до кінця грудня 2025 року.

У лютому 2026 року Улютін заявив, що розраховую завершити роботу над пенсійноюреформою і передати проєкт закону до Верховної Ради в 2026 році. На його думку, поточна демографічна ситуація та стан пенсійної системи є найбільш сприятливими для старту комплексної пенсійної реформи.

Наприкінці вересня Улютін повідомляв, що Мінсоцполітики фіналізувало законопроєкт щодо реформи пенсійної системи.

Програма діяльності уряду передбачає запровадження в 2027 році добровільної накопичувальної системи пенсійного забезпечення.