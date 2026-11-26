У вівторок, 24 листопада 2026 року, у Миколаєві за швейцарською системою у 7 турів відбувся традиційний ветеранський рапід-турнір, у якому взяли участь 26 шахістів.

Про результати повідомили в Федерації шахів Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Перемогу в турнірі здобув 86-річний Анатолій Волобоєв – він набрав 6 очок із 7 можливих. Друге місце посів кмс Ігор Антонов Ігор (5,5 очок), третє – Юрій Малярчук (5,5 очок).

Як повідомляло Інше ТВ, Юний шахіст з Миколаєва Павло Узун – із командним «сріблом» чемпіонату Європи (ФОТО)