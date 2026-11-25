Під час падіння боєприпас не здетонував, однак продовжував становити загрозу для громадян – будь-якої миті міг вибухнути. Вибухотехніки обласного главку поліції з дотриманням необхідних заходів безпеки знешкодили бойову частину безпілотника і усунули загрозу для людей.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Інше ТВ.

До операторів спецлінії 102 звернувся 38-річний житель Вознесенського району та повідомив, що у полі виявив нібито уламки БпЛА. Правоохоронці відділення поліції №2 Вознесенського райуправління огородили небезпечну ділянку, а поліцейські управління вибухотехнічної служби поліції оглянули боєприпас та дійшли висновку, що бойова частина уціліла, а тому може вибухнути у будь-який момент.

Вибухотехніки перевели бойову частину у безпечний стан, після чого методом контрольованого підриву знищили її на місці.

Поліцейські нагадують громадянам алгоритм дій у випадку виявлення підозрілих предметів: у жодному разі не підходити та не торкатися. Про знахідку негайно повідомляйте за номером 102 чи 101.



Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині поліцейські вибухотехніки знищили бойову частину ракети Х-101, яка не вибухнула (ФОТО, ВІДЕО)