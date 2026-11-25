Суд присяжних у Брукліні визнав китайську компанію Huawei та три її дочірні структури винними у порушенні американських санкцій проти Ірану, банківському й електронному шахрайстві, змові з метою викрадення комерційної таємниці та відмиванні коштів. Про це повідомило Міністерство юстиції США, пише Кореспондент.

Судовий розгляд тривав 12 тижнів.

За версією обвинувачення, Huawei протягом кількох років приховувала співпрацю з Іраном через компанію Skycom, яку представляла діловим партнерам як окрему структуру, хоча та була її дочірньою компанією.

Huawei заперечувала зв’язки з іранською владою та спецслужбами, щоб зберегти доступ до американських банків, кредитів і розрахунків у доларах. Водночас компанія допомагала Ірану розвивати телекомунікаційну інфраструктуру, контролювати інтернет і стежити за учасниками протестів.

Окремий блок обвинувачень стосувався викрадення технологій американських компаній. Зокрема, співробітники Huawei отримали доступ до робота Tappy, який компанія T-Mobile використовувала для тестування смартфонів. Вони фотографували пристрій і викрали одну з його деталей, аби скопіювати конструкцію.

Крім того, Huawei звинувачували у використанні вихідного коду маршрутизаторів Cisco та інших розробок, що належали стороннім компаніям.

Загалом присяжні визнали Huawei винною за 10 із 12 пунктів обвинувачення. Водночас компанію виправдали за звинуваченнями у змові з метою участі в рекеті та змові з метою перешкоджання правосуддю.

Претензії американської влади до Huawei виникли ще у 2018 році. У січні 2019-го компанії висунули обвинувачення в банківському шахрайстві та порушенні санкцій США проти Ірану. У 2020 році справу розширили, додавши обвинувачення у викраденні комерційної таємниці та рекеті.

Після винесення вердикту Huawei та її дочірнім компаніям можуть призначити штрафи, конфіскувати майно та зобов’язати виплатити компенсації.